Sprudlende udvikling i Sodastream efter opjustering

Israelske Sodastream, som er kendt for at lave maskiner til fremstilling af danskvand hjemme i køkkenet, stiger markant i onsdagens aktiehandel. Det sker efter et meget stærkt regnskab for andet kvartal krydret med en opjustering af forventningerne til hele året.

Sodastream, der siden 2010 har været noteret på den amerikanske Nasdaq-børs, venter nu en vækst i omsætningen i år på 23 pct., mens den tidligere forventning var en fremgang på 15 pct., og indtjeningen per aktie ses nu vokse med 31 pct. mod tidligere 8 pct.

I andet kvartal opnåede selskabet en indtjening per aktie på 1,14 dollar, mens analytikerne ifølge Bloomberg News blot havde ventet 73 cent, og omsætningen var med 171,5 mio. dollar samtidig langt bedre end forventningerne på 149 mio. kr. - og 31,3 pct. over omsætningen i samme kvartal sidste år.

- Vi er ekstremt tilfredse med at rapportere vores mest succesfulde kvartal i vores historie, siger selskabets direktør, Daniel Birnhaum, i regnskabet.

Aktien skyder i vejret med 23 pct. til 107,41 dollar, hvilket værdisætter selskabet til 2,4 mia. dollar.

/ritzau/FINANS