Senatet er blevet enige om en ny finanslov

Det skriver The Wall Street Journal.

Afstemningen endte med 65 ja mod 32 nej, og 24 republikanere, ledet af Senator Rand Paul fra Kentucky, stemte mod lovforslaget.

Ifølge senator Mitch McConnell var lovforslaget ikke perfekt, men det indeholder vigtige sejre for den amerikanske befolkning

»Lovforslaget ses fra begge sider som en lovgivning, der ikke er perfekt, men som indeholder flere signifikante sejre og vigtige præstationer på vegne af den amerikanske befolkning,« siger Mitch McConnell til The Wall Street Journal.

Lovforslaget blev torsdag forsinket på grund af Rand Pauls protester, men også på grund af protester fra Idahos senator, Jim Risch, som ville have et forslag om at døbe en skov i Idaho efter hans nemesis Cecil Andrus, der er tidligere demokratisk guvernør for Idaho, slettet.

Lovforslaget er nu sendt videre til den amerikanske præsident, Donald Trump, for den afgørende underskrift.