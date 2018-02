Russiske oligarker i London tvinges til åbenhed om værdier

Nye regler gør det muligt for Storbritannien at kræve klar besked om, hvordan oligarker har tjent deres penge.(Foto: Ben STANSALL/Scanpix 2018)

Russiske oligarker i Storbritannien, der er under mistanke for korruption, skal tvinges til at fortælle, hvor de har deres rigdomme fra.

Det sker i et nyt forsøg fra britisk side på at slå hårdt ned på den organiserede kriminalitet.

Det oplyser ministeren for sikkerhed- og økonomisk kriminalitet, Ben Wallace, til avisen The Times.

London er kendt for at huse mange af de russiske rigmænd, de såkaldte oligarker. Blandt dem er ejeren af fodboldklubben Chelsea, Roman Abramovitsj.

De britiske myndigheder vil benytte sig af nye regler, der trådte i kraft i denne uge. De gør det muligt at beslaglægge formuer, indtil der er gjort rede for, hvordan ejerne er kommet i besiddelse af dem.

Wallace siger, han ønsker at bruge alle de instrumenter, der er til rådighed, for at kunne slå ned på korrupte politikere og internationale kriminelle, der bruger Storbritannien som et sikkert sted.

»Når vi finder jer, så kommer vi efter jer og jeres værdier. Vi vil gøre det miljø, som i lever i, vanskeligt,« siger han til avisen.

Britiske embedsmænd skønner, at cirka 90 milliarder pund (760 milliarder kroner) hvert år bliver hvidvasket i Storbritannien.