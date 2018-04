Reklamelegende i skudlinjen: Er det tæppefald for Sir Martin Sorrell?

Martin Sorrell blev født i 1945 i London. Hans far drev elektronikforretning og var jødisk østeuropæisk indvandrer, der angiveligt skiftede navn inspireret af Warwick Deepings bog »Sorrell and Son« om en far, der ofrer alt for sin søn. Sorrell junior gik i privatskole og læste i Cambridge og på Harvard (MBA).

Før WPP var han finansdirektør i bureauet Saatchi & Saatchi og kendt som Saatchi-brødrenes »tredje bror«, men sagde jobbet op som 40-årig for at etablere sit eget.

Reelt stiftede han ikke WPP (Wire and Plastic Products), en producent af tråd- og indkøbskurve, der stadig eksisterer. Han købte sig ind med et lån og byggede en reklamekoncern med opkøb af bl.a. J Walter Thompson, Ogilvy & Mather og Young & Roubicam. Martin Sorrell ejer godt 1,8 pct. med en værdi på godt 250 mio. pund.

Sir-titlen fik han i 2000. I 2005 fik han Storbritanniens dyreste skilsmisse – godt 30 mio. pund – fra sin første kone, med hvem han har tre sønner. Med sin anden hustru har han en halvandet år gammel datter. Efter sigende spiller han også cricket og hader at tabe.

