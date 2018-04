Rederier skeler frygtsomt mod kæmpernes toldkrig

Beijing. Når USA og Kina udveksler straftolde og dermed slår ned på samhandlen mellem de to lande, vækker det specielt uro hos de danske rederier.

Handlen af varer mellem USA og Kina er enorm, og al trafikken sker over vand. Derfor er transporten af varer mellem USA og Kina en af de absolut vigtigste markeder for de danske rederier.

- En handelskrig mellem de danske rederiers to største markeder er dybt bekymrende, skriver direktør i interesseorganisationen Danske Rederier Jacob K. Clasen i en kommentar.

- Dansk skibsfart er blandt Danmarks mest globaliserede erhverv og derfor helt afhængig af fortsat åben verdenshandel.

Handelskonflikten mellem USA og Kina er eskaleret voldsomt de seneste døgn.

Tirsdag aften varslede USA straftold på over 1300 amerikanske varegrupper, og onsdag formiddag svarede Kina igen med at varsle straftold på 106 varegrupper.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Overblik: Sådan har toldstriden udviklet sig * 1. marts: Præsident Donald Trump meddeler, at han vil indføre 25 procents importtold på stål og 10 procent på aluminium. * Trump begrunder beslutningen med hensynet til USA's nationale sikkerhed. * 8. marts: Trump underskriver beslutningen og lover at undtage Canada og Mexico fra tolden. * 19. marts: Trump meddeler, at han forbereder en pakke med told og afgifter på kinesiske varer for i alt 60 milliarder dollar. * 22. marts: USA's handelsrepræsentant, Robert Lighthizer, meddeler, at EU og seks lande foreløbig er undtaget fra tolden på stål og aluminium. * 23. marts: De nye toldsatser træder i kraft for alle lande, der ikke har fået undtagelser eller udsættelser. * 1. april: Kina svarer igen med at lægge told på 128 amerikanske varekategorier. * 3. april: USA præsenterer en liste på over 1300 produkter fra Kina, der vil blive pålagt en told på 25 procent. Listen dækker over alt fra våben over maskiner til medicin. Kilder: The Wall Street Journal, Ritzau.

Ifølge Danske Rederier har Kina og USA samlet en eksportværdi på 38,5 milliarder kroner eller næsten en fjerdedel af rederiernes samlede marked.

- Det her kan hurtigt eskalere, så stadig flere typer af varer bliver ramt. Det risikerer at sætte sig negative spor i verdenshandlen og dermed ramme de danske rederier og virksomheder, skriver Jacob K. Clasen.

Hos Danmarks største rederi, A.P. Møller - Mærsks Maersk Line, holder man da også skarpt øje med situationen. Maersk Line har over 600 containerskibe, der sejler fragt verden over.

- At flytte sig væk fra et åbent, regelbaseret system for verdenshandlen vil have negative effekter for den økonomiske aktivitet i industrier og lande, der er afhængige af verdenshandel.

- Vi advarer imod alle udviklinger i den retning og opfordrer politiske beslutningstagere til at træffe fornuftige beslutninger, skriver Maersk Line i en kommentar til udviklingen.

Rederiet skriver, at fragt over Stillehavet, der ligger mellem USA og Kina, står for 16 procent af klodens containerfragt.

- Tiltag, der restringerer verdenshandlen, vil mindske handelsvolumenerne, skriver Maersk Line.