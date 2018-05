Putins oligark: USA-sanktioner strammer nettet om russisk aluminiumsbaron

Det går ikke stille af sig, når en russisk oligark falder fra tinderne. Specielt ikke, hvis oligarken bliver brugt til at statuere et eksempel.

Oleg Deripaska er en af syv russiske oligarker, der i april blev ramt af sanktioner fra USA, angiveligt som modtræk til Ruslands indblanden i det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Og Deripaska er den, det gør mest ondt på. Han kontrollerer aluminiumsgiganten Rusal, der står for omkring otte procent af verdensmarkedet, og over ti procent af produktionen er hidtil gået til USA.

Siden april er Rusals markedsværdi mere end halveret, adgangen til finansiering er skrumpet ind, og en stor del af bestyrelsen har trukket sig.

Det gælder også Oleg Deripaska selv, der har forladt bestyrelsen i både Rusal og holdingselskabet EN+, foruden at love at reducere sine aktieposter i de sanktionsramte selskaber.

Eller som avisen The Times forleden skrev: Det er mere EN- (minus) end EN+.

Luk faktaboks Udvid faktaboks BLÅ BOG OLEG DERIPASKA: Opdraget af bedsteforældrene Oleg Vladimirovitj Deripaska er født i 1968 og voksede op i en landsby i Krasnodar-regionen i det sydvestlige Rusland. Han mistede sin far som lille og blev opdraget af bedsteforældrene, da moderen rejste for at få arbejde.

Et talent for matematik skaffede ham ind på en uddannelse i kvantefysik, afbrudt af tre år i militæret, men efter Sovjetunionens sammenbrud begyndte han at handle med råvarer. Som 26-årig købte han sig ind i aluminiumsfabrikken Sajanogorsk, der med opkøb blev til Rusal.

Holdingselskabet EN+ omfatter også elproduktion, bilproduktion, lufthavne og landbrugsvirksomhed og beskæftiger omkring 160.000 russere.

Under finanskrisen i 2008 måtte Rusal reddes med statslån. Fra at være Ruslands rigeste i 2008 med en formue på omkring 28 mia. dollar, er Oleg Deripaska nu ifølge Forbes nede på godt 3,5 mia. dollar.

Han er gift med Polina Jumasjeva, datter af Boris Jeltsins tidligere stabschef og steddatter til Jeltsins datter. De har to børn.

Oleg Deripaska er kendt for champagnevåde fester under de årlige Davos-topmøder, men siges selv at holde sig til te. Han fik cypriotisk statsborgerskab i 2017.

Kilder: Forbes, The Times, Washington Post, carnegie.ru, Financial Times, The Globe and Mail, Reuters, Bloomberg, Politico, CNBC, BBC.



Selv kalder Deripaska begrundelserne for sanktionerne »grundløse, vanvittige og absurde«. Han afviser at have tætte forbindelser til Ruslands præsident, Vladimir Putin, og benægter, at han skulle have fungeret som mellemmand til Donald Trump via forretningsforbindelser til Trumps tidligere kampagneleder, Paul Manafort.



Ifølge USAs finansministerium skal Oleg Deripaska også have truet forretningsrivaler på livet og plejet omgang med organiseret kriminalitet. Det går tilbage til de notoriske »aluminiumskrige« i 1990erne, hvor det ofte gik lovløst for sig i kampen om de russiske råvarer.



Deripaska - der egentlig er uddannet fysiker men lagde grunden til sin formue i aluminiumssektoren - hævder, at det dengang umuligt at overleve i branchen uden at betale beskyttelsespenge. Han overnattede angiveligt ofte på sin fabrik for at undgå, at den blev overtaget af rivaler.



Selv har den nu 50-årige Oleg Deripaska ofte taget afstand fra andre oligarker, der berigede sig på russiske råvarer i årene efter Sovjetunionens sammenbrud, ved at fastslå, at han faktisk interesserer sig for at producere noget. Det er velkendt, at han beundrer japanske produktionsteknikker.



Men det er også sagt, at Deripaskas talent ligger lige så meget i at pleje de rigtige forbindelser, både i og uden for Rusland. I Storbritannien vakte det f.eks. opsigt, da han for nogle år siden mødtes med britiske politikere på sin lystbåd i Middelhavet.



Og tidligere i år gav det bølgeskvulp, da en ung escortpige offentliggjorde detaljer om et ophold med »papa« på hans lystbåd i Norge med den russiske vicepremierminister Sergej Prikhodko som medpassager.



De færreste tror nu, at han blot vil opgive, fortrække og tælle de penge, han måtte have tilbage. Da en journalist fra Financial Times i 2010 spurgte, om han aldrig var fristet til at sælge ud og nyde det søde oligarkliv à la Abramovitj med fodboldklub og ung kæreste, svarede han:



»Og hvad skulle jeg så?«