Partier i Italien vil hæve Rusland-sanktioner og have ny EU-kurs

De italienske partier Femstjernebevægelsen og det stærkt højreorienterede Ligaen skriver i et fælles program - som oplæg til at danne regering - at sanktioner mod Rusland skal ophæves staks.

De ønsker også, at den økonomiske politik i EU lægges om, herunder ret til budgetoverskridelser.

Men der står intet om en folkeafstemning om eurodeltagelse, skriver Reuters. Det har begge parter ellers tidligere talt for.

Det er et program, der på en række punkter er på kollisionskurs med EU.

De to partier, der har flertal i parlamentet, mangler stadig at beslutte sig for, hvem der skal stå i spidsen for en regering.

Begge partier skal over de næste tre dage have interne afstemninger om regeringsprogrammet. Hvis det også lykkes at finde en premierminister, kan en ny regering i Italien allerede være på plads i næste uge.

- I dag har vi omsider afsluttet "Kontrakten for en Regering med Forandringer". Jeg er meget glad, skriver lederen for Femstjernebevægelsen, Luigi Di Maio, på Facebook.

- Det har været 70 intense dage. Til slut lykkedes det at opnå, hvad vi bebudede i valgkampen, føjer han til.

Ved valget i Italien 4. marts blev Femstjernebevægelsen og Ligaen, der af modstandere ofte omtales som populistiske partier, de største grupper i parlamentet.

Ligaen - det tidligere Liga Nord - var en del af en alliance, hvor også tidligere premierminister Silvio Berlusconis parti indgik.

Der kom for alvor hul på forhandlingerne mellem de to partier, da Berlusconi i sidste uge meddelte Ligaen, at den ikke længere var bundet af den alliance, som den gik til valg sammen med.

Men italienske medier rapporterer, at det har været meget svært at nå til enighed om, hvem der skal lede den nye regering. Både Luigi Di Maio og Ligaens leder, Matteo Salvini, har ønsket posten.

Man leder nu formentlig efter en tredje kandidat, som begge parter kan enes om.