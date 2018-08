Op, op og op igen: Det amerikanske aktiemarked runder historisk milepæl

Wall Streets berømte tyrestatue - et symbol på det fremadstormende aktiemarked. (Photo by Bryan R. Smith / AFP / Ritzau Scanpix)

Festen har varet ved i mere end et årti. Men en masse amerikanere har ikke rigtigt fejret den.

Aktiemarkedet overskred en større grænse onsdag, da det ti år lange Bull Market angiveligt blev det længst varende nogensinde.

Dermed skriver det sig ind som en af de længste fremgangsperioder i amerikansk historie. Standard & Poors Index 500 er steget med mere end 320 procent siden det kom til syne i støvet og murbrokkerne af finanskrisen i marts 2009. Siden da er der skabt 115 billioner kroner i værdier.

Men denne fremgang er ikke blevet bredt jævnt ud i samfundet. Aktiemarkedets værdier er stærkt koncenteret på de rigeste familier i landet.

Og mens aktiemarkedet fortsatte sin himmelflugt har boligpriserne - den vigtigste kilde til og det vigtigste depot for velstand for den amerikanske middelklasse - kun langsomt genvundet fodfæstet efter finanskrise og boligboble. Lønindkomsterne har også kun for nylig passeret niveauet fra før krisen på trods af den vedholdende økonomiske vækst de senere år.

»Det her er årtiet, hvor uligheden i velstand er steget mest i den amerikanske historie,« siger den tyske økonom Moritz Schularick fra Universität Bonn.

Et mere... modent marked

Der er dog en vis debat om, hvorvidt den igangværende opgangsperiode fortjener prisen for den længste i historien. Et Bull Market defineres traditionelt som en tidsperiode, hvor aktiemarkedet stiger uden på noget tidspunkt at opleve en nedgang på 20 procent.

Der henvises gerne til en periode på markedet fra oktober 1990 til marts 2000, altså 3.452 dage. Onsdag var det nuværende opsvings 3.453. dag - trods en mindre nedgang på dagen på 0,04 procent.

Men modsat tidligere tiders grænseløse optimisme er indstillingen i dag anderledes. »Faktisk nærmest den modsatte,« siger Allen Sinai, der er cheføkonom i konsulentfirmaet Decision Economics.

»Stemningen er forsigtig. Den er varsom. 'Nedgangen kan jo komme i morgen, hvor længe kan det her vare ved´?«

Og det er et naturligt spørgsmål at stille. De euforiske perioder endte alle med spektakulære blodgange på aktiemarkedet - i 1929, i 1987 og i begyndelsen af 2000erne samt under finanskrisen.

Men den tids boblende fremtidstro eksisterer ikke længere, og derfor er der også mindre risiko for, at markedet vil vende sig 180 grader.

For eksempel er price/earnings-forholdet - som altid er en slags lakmusprøve på investorernes entusiasme - ikke i nærheden af det niveau, vi så under den såkaldte dot-com-boble.