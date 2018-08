Omstridt russisk gasledning jagter ny rute forbi Danmark

Det oplyser selskabet Nord Stream 2 og det bekræftes af Energistyrelsen.

»Energistyrelsen har den 10. august 2018 modtaget en yderligere ansøgning fra Nord Stream 2-selskabet om tilladelse til anlæg af transitrørledninger i dansk farvand på en alternativ rute nord om Bornholm,« skriver styrelsen på sin hjemmeside.

Ifølge en pressemeddelelse fra selskabet bag Nord Stream 2 går den nye rute gennem den såkaldte danske eksklusive økonomiske zone nordvest for Bornholm.

»Dette er en alternativ rute, der ikke går gennem dansk territorialfarvand,« skriver selskabet.

Selskabet Nord Stream 2 AG oplyser, at det ikke tilbagetrækker sin ansøgning i forhold til den foretrukne rute. Den blev der ansøgt om i april 2017.

Netop den foretrukne rute har skabt stor politisk debat. Både i Danmark og i udlandet.

Et enigt Folketing vedtog sidste år et lovforslag. Det giver mulighed for at inddrage udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske hensyn, når Danmark skal tage stilling til, om energiselskaber skal have lov at nedlægge elkabler og rørledninger på dansk søterritorie.

Hidtil har det kun været muligt at inddrage miljøhensyn og sikkerhedshensyn.

Nord Stream 2 er oprindeligt planlagt til at løbe gennem Østersøen syd om Bornholm. Linjeføringen syd om den danske klippeø er afgørende.

Hvis gassen føres nord om Bornholm, løber forbindelsen nemlig på kontinentalsoklen. Og så forhindrer den internationale havretskonvention Danmark i at sige nej.

Derfor er det vedtagne lovforslag mere et udenrigspolitisk signal, end det er en reel forhindring for en russisk gasledning.

Danmark nægter fortsat at anerkende den russiske annektering af halvøen Krim.

I 2014 annekterede Rusland halvøen Krim fra Ukraine. Og det er opfattelsen i det internationale samfund, at Rusland er involveret i oprør i den østlige del af Ukraine.

EU har indført sanktioner mod Rusland som konsekvens.

Ukraine ønsker, at EU sætter en stopper for russiske planer om at anlægge Nord Stream 2. Hvis Rusland kan eksportere gas til Europa uden om Ukraine, vil det øge Ruslands evne til at lamme Ukraines gasforsyning, lyder det.

