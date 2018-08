Økonomer: Kina vokser og overtrumfer USA om lidt over ti år

Stridighedene mellem USA og Kina handler for nogle amerikanere om mere end en handelskrig. Kina vil overhale USA i løbet af de næste ti år som verdens største økonomi. Amerikanerne frygter, at det kommer til at ske, blandt andet ved at kineserne »stjæler« amerikansk teknologi. På billedet de to landes præsidenter, Donald Trump og Xi Jinping.

Foto: NICOLAS ASFOURI