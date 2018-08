Økonomer: Ingen grund til bekymring over jobrapport

Statistikken viser, at der blev skabt 157.000 nye arbejdspladser uden for landbruget i juli - og dermed noget mindre end de 190.000 nye job, som økonomer havde sat næsen op efter ifølge Bloomberg News.

Til gengæld blev juni-tallet oprevideret til 248.000 flere job fra tidligere 213.000.

- Vi vurderer, at arbejdsmarkedsrapporten faktisk er hæderlig - specielt når man har in mente, at jobskabelsen i de seneste to måneder blev oprevideret med 59.000 arbejdspladser, vurderer makroanalyiker i Sydbank Kim Blindbæk.

Hos Nykredit fremhæver chefstrateg Frederik Engholm, at selv om jobskabelsen lå på et noget lavere niveau i juli, så er der stadig skabt lige over 200.000 arbejdspladser i gennemsnit de seneste 12 måneder.

AFDÆMPEDE LØNSTIGNINGER

Og trods den lave arbejdsløshed - den faldt i juli til 3,9 pct. fra 4 pct. i juni - er lønstigningerne stadig moderate. De lå i juli på 2,7 pct. på årsbasis, hvilket er helt som ventet, og signalerer at der endnu ikke er opstået væsentlige flaskehalse og mangel på arbejdskraft.

Dette varer dog næppe ved, mener Nykredits chefstrateg.

- Med Trumps kraftige finanspolitiske stimulans, så venter vi ikke, at vi skal vente længe, før det høje væksttempo slår ud i stigende lønninger. Men presset er ikke akut, som det ses af tallene, skriver Frederik Engholm i et notat.

Som konsekvens af den positive økonomiske udvikling spår Sydbank, at den amerikanske centralbank hæver renten tre til fire gange over det kommende år.

Hos Nykredit regner Frederik Engholm med en lang stribe amerikanske renteforhøjelser, da centralbanken - selv om den ikke siger det direkte - vurderes at være ængstelig for, at inflationen vil vise tænder.

- Nykredit venter rentestigninger hvert kvartal indtil ultimo 2019 det er mere end markedet og Federal Reserve selv, skriver Frederik Engholm.