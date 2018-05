Nu slår kreditorerne tonen an: Kongen af Gibson-­guitarerne abdicerer

Henry Juszkiewicz er født i 1953 i Argentina af polske indvandrer­forældre. Familien flyttede til New York, da Henry var fem år.

Han læste til maskiningeniør på General Motors Institute, hvor uddannelsen blev betalt. Samtidig arbejdede han hos bilgigantens elektronikdivision, Delco.

Undervejs tjente han ekstra ved at spille guitar i rockbands og tog en Harvard-MBA på aftenkursus.

Han skiftede til en investeringsbank og specialiserede sig i opkøb og omstrukturering af mellemstore virksomheder. I 1986 købte han for egne midler Gibson for fem mio. dollar sammen med to med­studerende fra Harvard.

1. maj 2018 gik selskabet i betalingsstandsning. Ifølge rekonstruktionsplanen fortsætter Henry Juszkiewicz og med­ejeren David Berryman i en overgangsperiode på et år.

Deres afgang var ifølge flere medier et krav fra kreditorerne.

Henry Juszkiewicz bor med sin kone og børn i Nashville, Tennessee, og har et hjemmestudie, hvor han pusler med sine egne guitarer.

Kilder: Gibson, The Independent, Nashville Post, New York Times, Bloomberg, Financial Times, Inc.com, Billboard, LA Times, The Guardian, Glassdoor