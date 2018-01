Nu går den ikke længere: Dubai indfører moms

Dubai er kendt som skatteparadis, men tiderne skifter. Pr. 1. januar 2018 bliver der ligesom i Danmark og masser af andre lande og fremover lagt moms oven i beløbet, når indbyggerne i Emiraterne skal betale for deres varer.

Men i modsætning til de 25 procent, som danskerne betaler hver gang de handler, så slipper indbyggerne i Dubai og de seks øvrige emirater med en momssats på fem procent.

De lokale skattemyndigheder forklarer pædagogisk på deres hjemmeside, hvad moms er for en størrelse, og at det ikke er noget, som UAE har fundet på. Nej, der er 180 lande i verden, hvor man betaler skat, fremgår det.

Her kan man også læse at begrundelsen for at indføre moms, hænger sammen med prisfaldet på olie, og at flere lande forenet i GCC, en stribe arabiske lande nær den Persiske Gofl, er blevet enige om at indføre moms. Derfor er der også indført en moms på fem pct. i blandt andet Saudi-Arabien fra årsskiftet.

Skattemyndighederne i Emiraterne gør også opmærksom på, at alle de goder, som indbyggerne i øjeblikket nyder i form af undervisning, sundhed, gode veje, parker og renovation betales af staten, og at momsen skal være med til at sikre, at der også fremover kan være et højt niveau på alle områder.