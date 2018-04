Norwegian: Britisk storbank løfter kursmålet med 455 pct.

Storbanken HSBC sender kursmålet for Norwegian Air Shuttle et pænt stykke op. Banken øger kursmålet med 455 pct., så det nu lyder på 250 norske kr. mod tidligere 45 norske kr.

Det fremgår af Bloomberg News.

Anbefalingen ændrer banken også. Nu lyder den på »hold«, hvor den tidligere lød på »reducer«.

Torsdag meddelte ejeren af British Airways, IAG, at det overvejer at lægge et bud på det norske flyselskab, og at selskabet allerede har købt 4,61 pct. af aktierne i Norwegian.

Det sendte aktien i Norwegian op. Lavprisluftfartsselskabet, der konkurrerer med blandt andet SAS, steg med 47,2 pct. til 264 norske kr.

Ud fra kursmålsændringen tyder det på, at HSBC regner med et salg af det norske flyselskab.

Også SAS blev trukket med op af forlydenderne om en konsolidering i sektoren. Den aktie steg med 5,8 pct. til 15,02 kr. på børsen i København.