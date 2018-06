Motorcykler, cowboybukser og bourbon: EU-lande godkender milliardtold på amerikanske varer

EU's medlemslande godkender torsdag EU’s modsvar på amerikanske toldsatser i Den Stående Komité for handelsbarrierer i Bruxelles.

Repræsentanter fra EU-landene er hermed nået til enighed om at indføre 25 procent gengældelsestold på en lang række amerikanske produkter som Harley Davidson-motorcykler, Levis-cowboybukser og bourbon.

Det rammer amerikansk eksport til en værdi af 2,8 milliarder euro eller 21 milliarder kroner.

Gengældelsestolden er et direkte modsvar på USA's told på europæisk stål og aluminium på henholdsvis 25 og 10 procent, som trådte i kraft 1. juni.

Ifølge EU strider toldsatserne mod verdenshandelsorganisationen WTO’s regler.

Det er vigtigt, at EU viser tænder over for den amerikanske præsident, Donald Trump.

Det mener gruppeformanden for de danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet, Jeppe Kofod. Han er også næstformand for parlamentets delegation for forbindelserne til USA.

- Man skal sige til ham, at det med at starte en handelskrig, det kommer han til at tabe på.

- Vil han undgå modsvar, så skal han indgå i forhandlinger, siger Jeppe Kofod.

Ifølge Peter Thagesen, der er underdirektør i Dansk Industri, bekymrer denne udvikling inden for handelspolitik mere det amerikanske erhvervsliv end det europæiske.

Dog vinder hverken danske forbrugere eller virksomheder ved forhøjet told på handlen mellem EU og USA.

- Ambitionen bør være at gøre det nemmere at handle med hinanden – ikke det modsatte, hvilket vi også har haft en lang tradition for lige siden afslutningen af Anden Verdenskrig, siger Peter Thagesen.

I Danmark vil import af amerikanske varer til en værdi af omkring 300 millioner kroner om året blive berørt.

Det er især danske virksomheder, som importerer grilludstyr og andre varer af jern og stål samt bourbon, der vil komme i klemme.

De amerikanske toldsatser rammer europæisk eksport, der i 2017 udgjorde en værdi på 6,4 milliarder euro eller 48 milliarder kroner.

EU vælger i første omgang kun at indføre gengældelsestold, som svarer til halvdelen af den ramte EU-eksport.

Inden for tre år varsler EU dog med at indføre told på amerikanske produkter svarende til den resterende værdi.

Gengældelsestolden vil tidligst træde i kraft 20. juni og skal endeligt godkendes af EU-Kommissionen.

/ritzau/