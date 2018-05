Moody's overvejer at sænke Italiens kreditvurdering

Kreditvurderingsbureauet Moody's overvejer at sænke Italiens langsigtede kreditvurdering, som for øjeblikket lyder på »Baa2«.

Begrundelsen fra Moody's side er en »betydelig risiko« for "substantiel svækkelse" af Italiens finansielle styrke på baggrund af de finansielle planer, landets nye koalitionsregering har fremlagt. Moody's peger også på risiko for, at indsatsen for strukturelle reformer stopper, ligesom man frygter, at en pensionsreform fra 2011 kan blive rullet tilbage.

»Moody's vil bruge undersøgelsesperioden til at vurdere effekten af den nye regerings finans- og økonomipolitiske platform på Italiens kreditprofil med særligt fokus på effekten i underskuddet og i gældsætningen de kommende år,« hedder det i en meddelelse fra bureauet.

Undersøgelsen vil også give mulighed for, at Moody's kan vurdere, om den nye regering vil forfølge vækstøgende strukturelle reformer, eller omvendt vil tilbagerulle tidligere reformer, såsom pensionsreformen fra 2011, samt andre økonomipolitiske initiativer de kommende måneder, som måtte have en påvirkning på landets vækstpotentiale over de kommende år.

Italiens nuværende vurdering »Baa2« er ni pladser nede i i Moody's eget karakterhierarki, men vurderingen er stadig det, man kalder »investment grade« og ligger to pladser over det, mange bedst kender som »junk«. Hvis vurderingen falder ud af »investment grade«, vil det forhindre en lang række obligationsinvestorer- og fonde i at investere i italiensk statsgæld.

Italiens præsident godkendte onsdag i denne uge Giuseppe Conte som premierminister, og han kan nu samle en regering med medlemmer fra protestpartiet Femstjernebevægelsen og Ligaen fra højrefløjen.

Conte er knyttet til Femstjernebevægelsen, men han har aldrig været valgt ved et parlamentsvalg i Italien. Han blev af partiet ført frem i forbindelse med valget i marts, da Femstjernebevægelsen vandt.

Conte har ifølge nyhedsbureauet Reuters lovet at rydde op i Italiens bureaukrati.

Den 53-årige juraprofessor er troende katolik. Han har flyttet sig godt rundt i det politiske univers fra et udgangspunkt på venstrefløjen til Femstjernebevægelsen, der betegnes som et protestparti.

Han skal stå i spidsen for en koalitionsregering med Ligaen, som har hjemme på højrefløjen.

Italien har ellers været i politisk dødvande siden parlamentsvalget 4. marts, men fredag i sidste uge bekræftede højrefløjspartiet Ligaen og protestpartiet Femstjernebevægelsen, at de var nået til enighed om et regeringsgrundlag.