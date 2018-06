Minister om Trumps selskabsskat: »Det er som at koge en frø«

Med en underskrift den 20. december sidste år indførte præsident Trump en skattereform til milliarder, der bl.a. sænkede selskabsskatten fra 35 til 21 pct. Men ifølge skatteminister Karsten Lauritzen (V) er lempelsen samtidig madding til at fange nogle af de helt store erhvervsfisk.

Specielt USAs multinationale tech-giganter har gjort en kunst ud af den internationale skattekonkurrence. Hvor om reformen kan bringe virksomhederne hjem, hvor de nu nyder beskatning på til 16 pct., er uvist. Ministeren påpeger dog, at de lave satser kan have en stakket frist.

»Hvis man skal beskatte nogen, er det lidt som at koge en frø. Hvis du tager en frø, og smider den i en gryde med kogende vand, så springer den op. Hvis du tager en gryde med lunkent vand og sætter frøen ned i - så opdager den ikke, at den bliver kogt,« lød Karsten Lauritzens kalkule i forbindelse med et seminar om international skattekonkurrence torsdag.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Hvad går reformen ud på? Selskabsskat:

Skattereformen vil sænke selskabsskatten til 21 procent fra 35.

Lovgivningen beholder syv individuelle skattetrin, hvor det øverste trin bliver sat ned fra 39,6 til 37 procent for de rigeste amerikanere ifølge AP.

Reformen udhuler et af punkterne i sundhedsreformen fra præsident Barack Obamas tid - nemlig kravet om at næsten alle amerikanere skal have en sundhedsforsikring, hvis ikke de vil risikere at få en bøde.

Andre dele af Obamacare vil overleve.

I dag skal der betales skat den værdi i et dødsbo, der overstiger 5,5 millioner dollar for enkeltpersoner eller 11 millioner dollar for par. Skattereformen vil hæve de grænser betragteligt.

Reformen vil fordoble et børnefradrag for familier, der tjener op til 400.000 dollar om året. De vil fremover få et fradrag på 2000 dollar per barn.

70 procent af amerikanske skatteydere benytter et standardfradrag, der lige nu lyder på 6350 dollar for individer eller 12.700 for gifte par. Reformen fordobler næsten det beløb til 12.000 for individer og 24.000 for ægtepar.

Med øjeblikkelig virkning vil det blive muligt for virksomheder at trække alle omkostninger for køb af udstyr fra i skat. Kilde: Ritzau / AP

Den 34-årige skatteminister lægger dog vægt på, at han ikke har et ønske om at koge padder, og »nu vi også blevet grønne i Venstre«. Men han uddyber, at det er strategisk klogt at få teknologititanerne i fold.

»Når de store tech-selskaber er inde i en reguleringsmekanisme, hvor de betaler skat i USA, så kan man også skrue op for blusset, når de sidder i saksen.«

Ekstra Trump-turbo

Selskabsskatten er kun et delelement i en reform, der sender milliarder af dollar tilbage i den amerikanske økonomi. Men alle tiltag har en fællesnævner: De kan forlænge en historisk lang højkonjunktur.

»Snakker man med IMF eller de mere tilbageholdende skattemæssige kræfter i USA, ville de være lidt bekymrede for om Trump har hældt lige rigeligt med benzin på bålet. Når han gør det, så sørger han for at opsvinget varer op til næste præsidentvalg« forklarer Karsten Lauritzen.

Man kan også risikere en brat opbremsning. Og det kan man godt frygte i perioden bagefter. Karsten Lauritzen (V), Skatteminister DEL CITAT

Særligt ved amerikanske præsidentvalg har det betydning, hvorvidt der er opsving eller tilbagegang i økonomien. Og selvom skatteministeriet vurderer reformen som god, understreger ministeren, at strategien kan have konsekvenser.

»Man kan også risikere en brat opbremsning. Og det kan man godt frygte i perioden bagefter. Men skattereformen er sådan set ganske fornuftig fra et europæisk perspektiv«.