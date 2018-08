Mens valutakrisen kradser, køber svenskerne mindre dansk

Den svenske valgkamp kører for fuldt tryk før valget til Riksdagen søndag 9. september. Valgkampen kører på et tidspunkt, hvor der er pæn fart på den svenske økonomi, men den danske eksport til Sverige har det lidt svært.

Mens valgkampen i Sverige kører på de høje nagler, er det blevet billigere for danskerne at tage på shoppingtur i det svenske.

Den svenske krone er svækket, og en svensk krone koster nu lige under 70 øre. Det er den svageste svenske krone siden 2009, og det gør det endnu sværere for den danske eksport, der har haft store kvaler på det svenske marked i første halvår i år.

Mere præcist har der været en nedgang i den danske eksport til Sverige på 1,7 pct. her i foråret i forhold til samme periode året før. Da Sverige er vores næststørste eksportmarked, begynder den haltende eksport til det svenske at skabe lidt nervøsitet hos flere økonomer. De fremhæver, at hvis det svenske valg som ventet ender med en mudret Riksdag med et stort Sverigedemokraterna, kan det være med til at svække den svenske valuta yderligere i de kommende måneder.

»Udsving i samhandelen med Sverige kan have stor betydning for udviklingen i dansk økonomi. Derfor giver den seneste tids svækkelse af den svenske krone anledning til panderynker,« siger cheføkonom i svenske Handelsbanken Jes Asmussen og fremhæver, at den svenske krone er blevet tæt ved ti pct. svagere over for danske kroner alene over det seneste år.

»Alt andet lige betyder en svagere svensk krone, at det bliver dyrere at afsætte danske varer i Sverige, og samtidig bliver det mindre attraktivt for svenskerne at tage til Danmark for at shoppe eller holde ferie, mens det bliver væsentligt sjovere for danskerne at tage et smut over sundet,« siger Jes Asmussen.

Chefanalytiker i Dansk Industri, Allan Sørensen, er meget enig. Han påpeger, at danske virksomheder sælger varer og tjenester for 125 mia. kr. årligt til svenskerne.

»Det svenske marked er utroligt vigtigt for mange danske eksportvirksomheder. Det er et forholdsvis ukompliceret marked at begynde på, og mange gør deres første erfaringer med salg til udlandet på netop det svenske marked,« siger han og fortsætter:

»Valget i Sverige forventes ikke at ændre afgørende på den økonomiske kurs i Sverige. Der vil stadig være udsigt til fremgang i Sverige, og den bør være stærk nok til, at vi får øget eksporten til Sverige. Den svage svenske krone kan dog ende med at spænde ben for nogle ordrer til danske virksomheder og gøre det svært at omsætte svensk vækst til dansk eksport,« siger Allan Sørensen.

Uhyre lav rente

Den svækkede svenske valuta er nemlig ikke udtryk for, at det går dårligt i den svenske økonomi. Men i modsætning til Danmark kører svenskerne ikke med en fastkurspolitik. Den svenske valuta er flydende, og den svenske centralbank, Sveriges Riksbank, styrer efter at få en inflation på to pct. Da inflationen i Sverige har været uhyre lav, har Sveriges Riksbank gennem noget tid kørt med en meget lav rente. Mere præcist ligger den svenske styringsrente hele nede på -0,50 pct. I Danmark er den på -0,40 pct.

Sammen med en pænt ekspansiv finanspolitik har den lave rente været med til at sætte skub i den svenske økonomi. I år kan væksten komme op på mere end tre pct., hvorefter dampen sandsynligvis går lidt af kedlerne til næste år. Men begge år vil svenskerne sandsynligvis få en langt stærkere vækst end Danmark.

Den svenske eksport klarer sig også godt, og det giver muligheder for de danske underleverandører til de store svenske virksomheder. Men Jes Asmussen fremhæver, at hvis Sverigedemokraterna bliver det største parti i Sverige, kan det svække den svenske valuta yderligere.

»Endvidere kan forhandlingerne om et budget for 2019 godt blive vanskelige, og det kan give en noget mere ekspansiv finanspolitik for 2019 end normalt. På længere sigt vil en eventuel mindretalsregering med et svagt og usikkert mandat formentlig have svært ved at implementere nødvendige strukturelle reformer,« siger Jes Asmussen.

Svært for de unge

Cheføkonom i Nordea Helge J. Pedersen er enig i, at den svenske økonomi er stærk i disse år.

»Sverige har på mange måder været et foregangsland for en række andre europæiske lande, når det gælder om at få styr på statsbudgettet. Den svenske konkurrenceevne er god, og svenskerne har overskud på betalingsbalancen,« siger Helge J. Pedersen.

Men som i alle andre lande er alt ikke fryd og gammen. Den nye svenske regering vil stå over for en række udfordringer. Det drejer sig om risikoen for en boligboble i de større svenske byer samt i lighed med de danske problemer: store vanskeligheder med at få flygtninge og indvandrere i job. Hertil kommer, at svenskerne har en ungdomsledighed på 20 pct. Det skyldes, at svenskerne i høj grad hylder princippet om »først ind og først ud«.

Den høje ungdomsledighed har gjort, at mange unge svenskere har søgt mod Danmark og Norge for at få job. I øjeblikket arbejder omkring 14.000 fuldtidsbeskæftigede svenskere i Danmark. Svenskerne er derved den fjerdestørste gruppe af udlændinge på det danske arbejdsmarked.