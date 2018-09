Medie: Donald Trump forstår ikke global handel fuldt ud

Tidligere handelsembedsmænd er rystet over USA's præsident Donald Trumps manglende forståelse af international handel og takster, efter hans bemærkninger om at Fords beslutning om ikke at bygge en bilmodel i USA var en triumf for landet.

»Hvis Trumps handelspolitik er designet til, at få den globale forsyningskæde til at holde op med at fungere, som den har gjort indtil nu, så er det en sejr for Trumps handelspolitik,« siger Claire Reade, der er tidligere amerikansk handelsrepræsentant for Kina-anliggender, til South Choina Morning Post.

Ifølge Claire Reade er der et hul i Trumps logik i hans meddelelse på Twitter, om at hvis bilerne ikke blev importeret til USA, at kunne de bygges omkostningseffektivt i USA.

Wendy Cutler, der også er tidligere amerikansk handelsrepræsentant, mener også, at Trumps meddelelse viser en manglende forståelse for de mange faktorer, som er på spil i de multinationale handelsbeslutninger.