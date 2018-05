Maersk brød flere regler ved dødsulykke

Maersk Drilling overholdt ikke reglerne på flere områder i forbindelse med en dødsulykke, der skete på Maersk Drillings borerig Maersk Interceptor i december sidste år.

Det norske Petroleumstilsynet har arbejdet på en rapport omkring ulykken, og er nu kommet frem til, at der i forbindelse med løft og installation af en råvandspumpe blev brudt syv regler.

Det skriver det norske Petroleumstilsynet i en meddelelse.

Den direkte årsag var, at udstyret, der skulle løfte pumpen, blev overbelastet.

De bagvedliggende årsager til hændelsen var mere komplekse og kan relateres til svagheder ved design, manglende løbende forbedringer, oplæring og planlægningen samt arbejdspraksis, oplyser Petroleumstilsynet.

Maersk Drilling har i en meddelelse erklæret sig enig i rapporten.

- Vi har givet fuldt samarbejde til rapporten og er forpligtet til at gøre alt for at forhindre en lignende tragedie, siger Angela Durkin, der er driftsdirektør i Maersk Drilling.

Maersk Drilling oplyser, at selskabet har fundet forbedringsmuligheder inden for tekniske, operationelle og organisatoriske enheder, som er ved at blive implementeret.

