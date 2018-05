Løkke justerer kursen: Vi skal være bedre til at tale EU op

. Alt for længe har den danske debat puttet med, at Danmark har brug for EU, og derfor skal vi være bedre til at tale det europæiske fællesskab op, for det er nødvendigt for en lille nation som Danmark.

Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) onsdag ved en konference på europadagen, hvor han blandt andet deltager i en debat med flere virksomheder, der er afhængig af det indre marked.

- Danmark har bestemt brug for Europa. Vi er en lille åben økonomi, mere end 60 procent af vores vareeksport går til Europa.

- Vi har herhjemme en tendens til at gemme det europæiske lidt af vejen og kun tage det frem og støve det af, når vi skal stemme ja eller nej til noget. Det er da tankevækkende, at vi putter sådan med det, siger Løkke.

Statsministeren erkender, at hans eget parti har været med til at tale EU ned ved at fokusere på de ting, som ikke fungerer i EU, hvilket efterlader borgerne med en følelse af, at det hele er for dårligt.

- Vi skal med overbevisning og stolthed sige, at vi er danskere, men vi er også europæere, siger Løkke.

Til november skal der være en stor folkehøring om EU i Odense, og der skal afsættes øgede ressourcer til at understøtte en øget folkelig debat.

I den anledning opfordrer statsministeren til flere folkehøringer rundt om i landet.

- EU skal være aktiv på de områder, der betyder noget for borgerne. Vi skal passe på at tage for givet, at vores sejre indlejrer sig, siger statsministeren.

Venstre har selv startet et opgør mod overimplementering af EU-regler og Danmarks rolle som EU-duks.

Løkke initierede desuden selv debatten om velfærdsydelser, hvor rejsende EU-borgere ikke skulle regne med at få danske børnechecks, bare fordi de tog et job som jordbærplukker.

Den debat skal der fortsat være plads til, men der er brug for nuancer fremadrettet.

Løkke mener, at der er en tendens til, at debatten enten handler om et mindreværdskompleks eller storhedsvanvid i forhold til EU.

Enten handler det om, at Danmark ikke skal være en del af de løsninger, som ikke passer perfekt ind i de danske ønsker.

Eller også handler det om, at Danmark som et lille land vil have svært ved at påvirke debatten ved at sidde med ved det store bord, når der skal tages beslutninger.

/ritzau/