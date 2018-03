Ledelses-Ladyens facade krakelerer: Problemet er at vi har en sort person og en gravid kvinde

Lady Barbara Judge anklages bl.a. for at få sin assistent til at græde og skal i en hemmeligt optaget samtale have sagt om ansatte i Institute of Directors: »Vi har tre uerfarne personer til et job, som én erfaren person kunne gøre, og de laver fejl. Problemet er, at vi har en sort person og en gravid kvinde, og det er den værst tænkelige kombination.« Foto: Khalil Mazraawi/AFP