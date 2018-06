Kryptovaluta skaber klimakatastrofer

Det er et virvar af kabler, kølere og computerkabinetter - og hele maskineriet arbejder på højtryk. De er ved at udvinde kryptovaluta.

Ifølge en ny rapport fra nationalbankernes fælles institution, BIS, er de imidlertid også ved at orkestrere en miljøkatastrofe.

For mens udvindingsprocessen skal skabe tillid til de digitale valutaer, så der ikke er behov mellemmænd som banker, så har den så store omkostninger, at det kan få alvorlige konsekvenser for planeten.

Kampen om kilowatt-timer

Konkret handler udvindingsprocessen, også kaldet mining, om, at computere gør valutaen gangbar, ved at kappes om at løse komplekse matematiske problemer ved hver transaktion. Den der kommer først med et svar, som de andre computere godkender, understøtter transaktionen og vinder nye mønter for besværet.

Som al anden minedrift er krypto-mining imidlertid ikke uden ofre. Computerkapløbets elforbrug er nu nået et niveau, der kan sammenlignes med en mellemstor handelsnation som Schweiz, skriver BIS. Og det kan skabe problemer.

»For at sige det simpelt, jagten på decentral tillid er hurtigt blevet en miljøkatastrofe,« konstaterer den internationale institution.

Gennem de senere år er udvindingen af virtuel valuta, også kaldet »mining«, gået hen og blevet big business, ikke mindst på grund af Bitcoins kursmæssige himmelflugt i slutningen af sidste år. Det betød dengang, at den virtuelle mønt blev handlet for lige under 20.000 dollar per mønt.

Nu er kursen nede omkring 6.500 dollar.