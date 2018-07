Korruptionsmistanke indhenter råvarernes hårde negl

Ivan Glasenberg, topchef for Glencore, smilte, da han forlod råvaregigantens generalforsamling i maj 2012, året efter den børsnotering, der gjorde ham til milliardær. Glasenberg har dog ikke meget at smile over lige nu, da selskabet er i søgelyset for mulig korruption i bl.a. DR Congo. Han har aldrig lagt skjul på, at det er en hård branche. »Vi arbejder. Du kommer her ikke for at leve livet let. Og vi er alle blevet rige på det, så altså, der er fordele ved det,« sagde han i 2013 til Wall Street Journal.

Foto: Arnd Wiegmann / Reuters / Ritzau Scanpix