Klar opfordring før fredagens afgørende frist: Danmark skal ruste sig til brutal handelskrig

En handelskrig er rykket nærmere, og den kan betyde et sammenbrud for Verdenshandelsorganisationen, WTO, frygter lektor ved Københavns Universitet Jens Ladefoged Mortensen.

Fredag kan handelskrigen mellem USA og Kina for alvor bryde ud, når præsident Donald Trumps liste over teknologiske produkter, der skal pålægges told, forventeligt træder i kraft. Kineserne har sagt, at de vil svare igen.

Men for at sikre at Danmark er gearet til en brutal kamp om fremtidige eksportandele med mere protektionisme, skal regeringen hurtigst muligt nedsætte et handelspolitisk kriseberedskab.

Der skal kunne koordineres hurtigt på tværs af ministerier i tilfælde af pludseligt opståede handelskriser, mener lektor og ekspert i udenrigshandel ved København Universitet Jens Ladefoged Mortensen.

Han har netop analyseret situationen efter kollapset ved forrige måneds G7-topmøde, og spørger man ham, er konklusionen klar: Handelskrigen er rykket nærmere, og det øger sandsynligheden for et reelt sammenbrud i Verdenshandelsorganisationen, WTO.

Hvis det sker, vil der ikke være nogen myndighed til at afgøre handelsstridigheder landene imellem, og det kan ikke bare betyde endnu flere toldmure, men også flere såkaldte tekniske handelshindringer, påpeger udenrigseksperten.

»Det, man kan frygte, er, at eksempelvis danske virksomheder bliver mødt af diverse godkendelser og licenser for at komme ind på et givent marked. Der har det været godt, at de enkelte lande har kunnet true med at tage sagen til WTO, men hvis den mulighed er væk, kan det boble op med alle mulige begrænsninger på den frie handel,« siger Jens Ladefoged Mortensen.

Han mener, at et kriseberedskab skal være med til at styrke den danske indflydelse på EUs handelspolitik. Og han tager forårets problemer for den danske eksport som et forvarsel om, hvordan det kan gå med en omfattende handelskrig.

»Hvis WTO bryder sammen, vil Danmark være et af de mest sårbare lande på grund af vores store eksport. Et kriseberedskab skal kunne respondere på pludseligt opståede barrierer, der truer dansk eksport. Danske eksportinteresser skal markeres tydeligere og hurtigere inden for EU, og Danmark skal opruste. Det gør vores handelspartnere allerede,« siger Jens Ladefoged Mortensen.

Stærkere udenrigstjeneste

I hans analyse kan man se, at Donald Trumps handelskrig ikke kun bunder i, at amerikanerne føler sig snydt af eksempelvis kineserne i den internationale handel. USA har ligeledes gennem flere år har været utilfreds med WTO, som er den organisation, der skal være med til at sikre den frie verdenshandel.

I WTO sidder en række dommere og afgør handelsstridigheder landene imellem, men amerikanerne mener, at dommerne behandler amerikanerne uretfærdigt. Derudover er dommerne for aktivistiske efter amerikanernes smag. Derfor har USA blokeret for udnævnelsen af nye dommere til WTO. Hvis amerikanerne fortsætter den blokade, vil der kun være to dommere tilbage i december 2019, og så kan systemet ikke fungere.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Hvad er WTO? Verdenshandelsorganisationen WTO er rygraden i det globale handelssystem. Organisationen blev oprettet i 1995 på grundlag af GATT-aftalen om told og udenrigshandel (General agreement on Tariffs and Trade). WTO har 164 lande som medlemmer. Danmark har været med fra begyndelsen. Formålet med WTO er at bidrage til vækst og udvikling gennem reduktion af handelshindringer. WTO har to grundlæggende handelspolitiske principper. »Most-favoured-nation«: Det betyder, at alle medlemslande skal behandles ens. Hvis et WTO-land får favorable vilkår af et andet land, skal alle andre lande have samme vilkår. »Nationalbehandlingsprincippet«: Det betyder, at et land skal behandle varer og serviceydelser fra andre lande lige så godt som deres egne. Hvis der opstår handelstvister mellem landene, kan konflikten indberettes til WTO. Kilde: Udenrigsministeriet

Jens Ladefoged fremhæver, at amerikanernes retorik mod WTO er blevet skærpet betydeligt, efter at Trump er kommet til. På et møde med den hollandske premierminister, Mark Rutte, sagde Trump mandag ifølge avisen The Guardian, at WTO har behandlet amerikanerne dårligt i mange, mange år, og at WTO derfor er til stor ulempe for USA.

»Vi har ikke planer om at gøre noget nu, men hvis de ikke behandler os ordenligt, vil vi gøre noget,« sagde Donald Trump på mødet.

Både Dansk Industri og Dansk Erhverv deler bekymringen over Trumps angreb på WTO. Chefkonsulent i Dansk Erhverv Michael Bremerskov Jensen mener, at det er for tidligt at lave et egentligt dansk kriseberedskab, mens underdirektør i Dansk Industri Peter Thagesen anbefaler regeringen at tilføre 50 millioner kr. ekstra om året som et varigt løft til udenrigstjeneste.

»Der skete nogle besparelser på udenrigstjenesten for nogle år siden, hvor alt var fred og ingen fare. Det er ændret. Vi har behov for en stærk stemme i EU og udenrigspolitisk. Den skal både tage kampen op med den tiltagende protektionisme og sikre en endnu mere effektiv varetagelse af Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske samt kommercielle interesser i udlandet,« siger Peter Thagesen.

USA mod resten af verden

Han fremhæver, at der i øjeblikket går rygter om interne papirer, der skal give Trump lov til at lave individuelle toldaftaler med de enkelte lande. Det er direkte i modstrid med hovedprincippet i WTO om, at man skal behandle alle lande ens og fair, påpeger Peter Thagesen.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Sådan er det gået med handelskrigen Januar 2018: USA annoncerer 25 pct. told på import af stål og 10 pct. på aluminium. Canada, Mexico og EU undtages midlertidigt. Sydkorea og Brasilien undtages. EU, Canada og Mexico accepterer ikke kvoter. Trusler om gengældelse. Februar 2018: Amerikansk undersøgelse konkluderer, at Kina har begået »teknologityveri«. Amerikansk told på 50 milliarder dollar. Kina truer med gengældelse. EU tilslutter sig USA, og sagen rejses i WTO. Maj 2018: Amerikansk undersøgelse iværksættes om toldbeskyttelse af amerikansk bilindustri. Udmelding møder kraftig modstand i EU. Sommer 2018: EU iværksætter gengældelse af ståltold med told på bl.a. bourbon og Harley-Davidson-motorcykler. Trump beslutter at lægge told på 200 milliarder dollar på kinesisk eksport. Trusler om kinesisk gengældelse på bl.a. soyabønner. Risiko for udvidet gengældelse. Trump truer med ekstra-skat på amerikanske virksomheder, der flytter produktion ud af USA. Konflikten kan blive nedtrappet hvis: Trump lider indenrigspolitisk nederlag: USA vælger at udfase tolden.

Der indgås våbenhvile mellem USA, Kina og EU: USA fastholder tolden, men accepterer gengældelsestold.

Der indledes reformer af Verdenshandelsorganisationen, WTO. Men der kan også ske en optrapning: USA melder sig ud af WTO. Samlet handelspolitisk modkoalition mod USA.

Handelsstormagterne løser konflikterne fremover. Bilaterale aftaler erstatter WTO helt.

Systemisk protektionisme: Handelskrige udbredes. Handelskrigen forplanter sig til verdensøkonomien, muligvis som finansiel krise. Voldsomt fald i verdenshandlen. Kilde: Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet

»Det er, som om at Trump vil bryde det hele ned for at bygge det op igen,« siger Peter Thagesen.

Jacob Funk Kirkegaard, der er seniorforsker ved Peterson Institute for International Economics i Washington, mener ikke, at WTO står over for et decideret kollaps. Han ser det i stedet som sandsynligt, at amerikanerne melder sig ud. I praksis vil det ske ved, at USA bliver et slags passivt medlem af WTO.

»Det er ingen tvivl om, at det vil være et slag i ansigtet på både den danske økonomi, den europæiske og verdensøkonomien, hvis USA melder sig ud af WTO. Men WTO vil fortsat fungere uden USA,« siger Jacob Funk Kirkegaard.

Han mener, at det er forkert at betegne handelskrigen som global.

»Det er USA mod Kina og USA mod resten af verden. EU har lavet en frihandelsaftale med Japan. Resten af verden er opsat på, at det eksisterende system med fri handel skal fortsætte,« siger Jacob Funk Kirkegaard.