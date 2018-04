Kinesisk told rammer amerikanske bilproducenter

Futures indikerer en negativ åbning på omkring et par pct. i de toneangivende aktieindeks, efter at Kina har gengældt et amerikansk toldindgreb og varslet told på over 100 amerikanske varegrupper.

Blandt de berørte varer er sojabønner, flyvemaskiner og biler, skriver CNN.

På Wall Street falder S&P 500-futuren med 1,6 pct., mens de store aktier i Dow Jones indikeres at åbne omkring 2,1 pct. lavere.

Ford og General Motors falder henholdsvis 2,4 og 3,5 pct. på formarkedet, mens flyproducenten Boeing ligger til at åbne over 5 pct. lavere.

Archer Daniels Midland, der handler med en lang stribe landbrugsvarer, falder 3,3 pct. i formarkedet.

Celgene falder formarkedet, efter at selskabet har skilt sig af med sin driftsdirektør Scott Smith. Exitten har umiddelbart givet anledning til bekymringer over baggrunden for beslutningen og har sendt aktien ned med 1,8 pct. Selv ønsker selskabet ikke at kommentere yderligere, skriver Mizuho-analytiker Salim Syed.

For Spotify er det dagen derpå efter en succesrig debut på børsen tirsdag. Selskabet, der ikke solgte nye aktier i forbindelse med noteringen, lukkede tirsdag i lige over 149 dollar - en fremgang på næsten 13 pct. i forhold til de 132 dollar, referencekursen blev fastsat til inden børsnoteringen. Aktien indikeres at ville åbne 1,4 pct. lavere onsdag.

/ritzau/FINANS