Kinesisk smuglersyndikat snuppet i ulovlig import af norsk laks

Norsk laks er blevet genstand for smugleraktivitet på den anden side af jorden. Laks fra Norge er i Kina pålagt en kombineret importafgift og moms på i alt 22 procent, og det er ifølge Financial Times formentlig årsagen til, at en kinesisk smuglerring har kastet sig over den lyserøde fisk.

Den norske fisk er ifølge den britiske finansavis smuglet ind i Kina via Vietnam, som er en velkendt transitvej for udenlandske fisk på vej til Kina. Den vietnamesiske import af udenlandske fisk og skaldyr er mangedoblet de seneste 15 år, så landet nu er verdens femte største importør af fisk og skaldyr.

En af de personer, som blev tilbageholdt i forbindelse med de kinesiske toldmyndigheders razzia, var den norske statsborger Dong Yimin, som i mange år har været spydspids i den norske lakseeksport til både Kina og det øvrige Asien.

Hun arbejder blandt andet tæt sammen med den norske lakseproducent SalMar, som nægter at tro, at hun skulle stå bag ulovlig lakseimport til Kina via Vietnam.

»Vi tror på hendes uskyld, indtil andet er bevist,« siger bestyrelsesformand i SalMar, Atle Eide, til Financial Times.

Topchefen for SalMar, Trond Williksen, trådte tilbage i denne uge, men ifølge Atle Eide har det ikke noget at gøre med de kinesiske myndigheders tilbageholdelse af Dong Yimin.

Dong Yimin har ifølge kinesiske myndigheder indsmuglet norsk laks via Vietnam til en værdi af næsten 100 millioner dollars.

Ud over importtolden bliver norsk laks også underkastet strenge told- og sundhedstjek, før den kan indføres i landet. De kinesiske toldmyndigheder har strammet op på procedurerne efter, at den kinesiske systemkritiker, Liu Xiaobo, modtog Nobels fredspris i Oslo i 2010.