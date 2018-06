Kinesisk mobilproducent får 1 mia dollar i bøde for sanktionsbrud

Den kinesiske mobilproducent ZTE har indgået en forligsaftale med de amerikanske myndigheder. På billedet ses den amerikanske handelsminister Wilbud Ross forlade et hotel i Beijing 2. juni 2018 forud for tildelingen af den klækkelige bøde til ZTE.

Den kinesiske mobilproducent ZTE har indgået en forligsaftale med de amerikanske myndigheder. Aftalen betyder, at ZTE betaler en bøde på 1 mia. dollar og accepterer at indlemme et amerikansk "compliance" hold i ledelsen, som kan sikre, at selskabet ikke igen bryder lovgivningen i USA.

Det oplyser den amerikanske handelsminister, Wilbur Ross, til CNBC, skriver The Wall Street Journal, og dermed bekræftes de forlydender, som var fremme i slutningen af maj om, at en aftale var nært forestående.

ZTE skal ud over at betale bøden på 1 mia. dollar også placere 400 mio. dollar på en lukket konto, og selskabet vil automatisk miste de midler til den amerikanske stat, hvis man igen forbryder sig på USA's sanktioner mod Nordkorea og Iran. Det såkaldte "compliance hold" vil bestå af kinesisktalende amerikanske agenter, der skal rapportere til den nye ledelse i ZTE samt til USA's handelsministerium. Agenterne skal være i ZTE i ti år.

- Vi embedder i bogstaveligste forstand en compliance afdeling, som vi vælger, i selskabet, sagde Wilbur Ross til CNBC, ifølge Financial Times.

Ross fremhævede samtidig, at aftalen er den mest strikse i forhold til compliance, den amerikanske administration nogensinde har indgået - uanset om virksomheden var amerikansk eller udenlandsk.

- Vi vil fastholde magten til at lukke dem igen, tilføjede Wilbur Ross med henvisning til en mulig situation, hvor virksomheden igen bryder USA's sanktioner.

ZTE blev tidligere i år pålagt sanktioner af den amerikanske administration. Sanktionerne forbyder amerikanske virksomheder at sælge produkter til mobilproducenten i hele syv år.

Det har været betragtet som en livstruende sanktion mod det kinesiske selskab, fordi op mod 60 pct., ifølge en opgørelse fra The Wall Street Journal, af indmaden i ZTE's mobiltelefoner kommer fra amerikanske selskaber som Qualcomm, Sandisk og Skyworks.

Sanktionerne mod ZTE blev indført, fordi de amerikanske myndigheder fandt, at ZTE havde brudt amerikanske regler om at sælge teknologi til Iran. Det var tilbage i 2016, og ZTE indgik i 2017 en aftale om at betale 1,2 mia. dollar i bøde.

Senere viste det sig dog, at selskabet ikke straffede de medarbejdere, som havde stået for den illegale handel, men i stedet udbetalte bonusser til dem. Og det betød, at det amerikanske handelsministerium i april i år udstedte det syvårige forbud.

/ritzau/FINANS