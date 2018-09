Kineserne har fået nok af Trump: Han er en ren »handelsbølle«

Med generalsekretær Xi Jiping i spidsen er kineserne blevet godt og grundigt trætte af den amerikanske præsident, Donald Trump, i handelskrigen. I et papir fra regeringen anklager kineserne Tump for at være en »handelsbølle«.

Nu kan det være nok. Kineserne er blevet godt og grundigt sure på den amerikanske præsident, Donald Trump. Han er en ren »handelsbølle«, der ødelægger 40 års arbejde for skabe mere normale relationer mellem Kina og USA.

Sådan lyder det i et nyt papir fra den kinesiske regering, som det kinesiske nyhedsbureau Xinhua offentliggjorde mandag. Det fremgår af The Wall Street Journal.

I papiret skriver kineserne, at Trump-administrationens »America First«-politik er opgivelse af almindelige normer for gensidig respekt og dialog.

»Politikken er snarere præget af ensidighed, protektionisme og økonomisk overherredømme med falske beskyldninger mod mange lande og regioner, herunder specielt Kina,« hedder det i notatet.

Det kommer samtidig med, at den seneste amerikanske told på import fra Kina for 200 mia. dollar trådte i kraft. Tolden er på ti pct., men den vil stige til yderligere 25 pct. til januar, hvis ikke kineserne sætter sig til forhandlingsbordet, lyder truslen fra Trump.

Modsat trådte den seneste kinesiske told på amerikansk import på 60 mia. dollars også i kraft mandag.

Papiret fra kineserne er en eskalering af handelskrigen og et tydeligt tegn på, at kineserne ikke bider på Trumps sædvanlige forhandslingsstrategi, lyder det fra både chefanalytiker i Danske Bank Allan von Mehren og en ekspert i udenrigshandel, lektor Jens Ladefoged Mortensen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

Trumps strategi er groft sagt at give modstanderen et hårdt slag og derefter regne med, at modparten sætter sig til forhandlingsbordet. Trump har haft succes med den strategi over for Mexico, som Trump har tvunget til at genforhandle handelsaftalen for Nordamerika i form af Nafta.

»Men Kina er ikke Mexico. Kineserne sætter sig ikke bare til forhandlingsbordet. Der er en form for ligevægt. Kina er mere robust over for det her, end landet var for bare ti til femten år siden,« siger Jens Ladefoged Mortensen.

Ny økonomisk kold krig

Han fremhæver, at papiret fra kinesernes side er tegn på, at vi er tilbage ved det, som må kaldes en økonomisk kold krig, hvor landene ikke taler eller forhandler med hinanden, men udelukkende kommunikere gennem regeringsdokumenter og lignende.

»Det har man ikke set siden 1932. Vi har haft en lang periode siden Anden Verdenskrig med vilje til at forhandle toldsatserne ned. Den amerikanske told er i gennemsnit forhandlet ned på under fem på de varer, som USA importerer med nogle få undtagelser. Det er det billede, som ændrer sig nu,« siger Jens Ladefoged Mortensen og påpeger, at handelskrigen ikke kan undgå at ramme både virksomheder og forbrugere i begge lande.

Allan von Mehren ser papirer fra kinserne som et forsøg på at fremstille handelskrigen set fra deres side, da Trump har været meget dominerende indtil nu.

»Jeg tror, at papiret er et udtryk for, at kineserne mener, at tingene er løbet lidt af sporet. Kineserne prøver at sige, at de gerne vil forhandle. De prøver at flytte sig og vil gerne være mere åbne i deres tilgang til handel, men de vil ikke finde sig i de metoder, som Trump han bruger,« siger Allan von Mehren.

»På nogen områder er Kina presset af handelskrigen, men omvendt skal man ikke overgøre det. Kineserne mener, at det hele er lidt nytteløst. De vil gerne have, at man lægger våbnene til side og tager en seriøs snak,« siger Allan von Mehren.

Kineserne sætter sig ikke bare til forhandlingsbordet. Der er en form for ligevægt. Kina er mere robust over for det her, end landet var for bare ti til femten år siden. Lektor på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, Jens Ladefoged Mortensen DEL CITAT

Danskere kan blive ramt

Toldkrigen mellem USA og Kina begyndte for alvor i marts, da amerikanerne lagde straftold på stål og aluminium. Kineserne svarede igen, og herefter er det gået slag i slag med ny straftold og modtold.

Med den seneste told er halvdelen af Kinas eksport til USA nu belagt med told. Kineserne eksporterede sidste år for 506 mia. dollar til USA. Modsat importerede kineserne kun for 130 mia. dollar til USA, og med den seneste told er 110 mia. dollas af den import pålagt told.

Det betyder samtidig, at kineserne snart løber tør for krudt, når det gælder om at komme med ny straftold.

Både Allan von Mehren og Jens Ladefoged Mortensen påpeger, at Trump ikke vil ændre fremfærd på baggrund af det nye papir fra kineserne. Samme melding lyder fra chefkonsulent i Dansk Erhverv Michael Bremerskov Jensen.

Han mener, at handelskrigen er kommet til det punkt, hvor de danske virksomheder »med rettidig omhu« skal forberede sig på, at de kan blive ramt af handelskrigen.

»Det er over 5.700 varegrupper fra Kina, der er bliver berørt af den seneste told. Vi må forvente, at danske virksomheder, der har vareproduktion i Kina, som de sender til USA, vil blive ramt,« siger Michael Bremerskov Jensen.

»Det tager lidt tid, inden det slår igennem, men hvis kineserne og amerikanerne ikke når hinanden i en forhandling, så kommer der mere told. Det vil gøre danske varer produceret i Kina dyrere, og så det vil være en god idé, hvis de danske virksomheder forsøger at finde ud af, om de kan servicere det amerikanske marked fra andre steder end Kina,« siger Michael Bremerskov Jensen.

Han anbefaler de danske virksomheder at vente og se, men være meget opmærksomme på udviklingen, men understreger, at det med at flytte produktion fra Kina til at andet land ikke er noget, man bare gør over natten.