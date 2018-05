Kinas præsident tager til Washington for at undgå handelskrig

Kinas vicepræsident Liu Han tager næste uge til Washington for at fortsætte forhandlinger, der skal være med til at undgå en handelskrig. Besøget er kommet i stand, efter at en amerikanske delegation sidste uge forlod Beijing uden at være kommet frem til en aftale.

Det skriver South China Morning Post.

En amerikansk delegation, ledet af finansminister Steven Mnuchin, forlod Kina i sidste uge efter resultatløse forhandlinger. Det betyder, at det stadig er en mulighed, at der i de kommende uger vil blive pålagt straftold på amerikansk import fra Kina til en værdi af 50 mia. dollar.

Derfor flyver Liu Hung ifølge Det Hvide Hus til den amerikanske hovedstad i næste uge for at fortsætte drøftelserne med præsident Donald Trumps økonomiske team.

I sidste uges forhandlinger krævede USA, at Kina nedsætter handelsunderskuddet med USA med mindst 200 mia. dollar inden slutningen af 2020, samt at landet stopper med at subsidiere bestemte industrier.

Det amerikanske handelsunderskud med Kina er stødt stigende og vokser med omkring 6,76 mia. dollar om måneden. I 2017 lå underskuddet på 375,2 mia. dollar.

