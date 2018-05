Kinas handelsoverskud over for USA stiger

De nye tal tirsdag vil formentligt styrke Washingtons forhandlingsposition over for Kina.

Ved forhandlinger i Beijing i sidste uge erkendte begge sider, at der er meget store kløfter at overvinde, og der er en lurende fare for en optrappet strid, der kan medføre toldsatser for milliarder af dollar.

Trump-administrationen har indført toldafgifter på 60 milliarder dollar på et bredt spektrum af kinesiske varer.

Kina har varslet, at det vil svare igen med samme mønt. Der har været udvekslet en del advarsler og trusler om indførelser af enorme toldafgifter.

Kinas handelsoverskud i 2018 over for USA er indtil nu på over 80 milliarder dollar (over 500 milliarder kroner).

I april var det kinesiske overskud på 22,2 milliarder dollar (knap 139 milliarder kroner)- en forøgelse fra 15,4 milliarder dollar (96 milliarder kroner) i marts.

Kinas vicepræsident, Liu He, tager næste uge til Washington for at fortsætte forhandlinger, der skal være med til at undgå en handelskrig.

Besøget er kommet i stand, efter at den amerikanske delegation sidste uge forlod Beijing uden at være kommet frem til en aftale, skriver South China Morning Post.

Den amerikanske delegation i Beijing var ledet af finansminister Steven Mnuchin, som krævede, at Kina nedsætter handelsunderskuddet med USA med mindst 200 milliarder dollar.

Da det amerikanske team var i Beijing udsendte præsident Trump et tweet om, at han ser frem til at mødes med den kinesiske præsident, Xi Jinping, i nærmeste fremtid.