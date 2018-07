Kinas forsøg på at tiltrække udenlandske investorer slår fejl

Den kinesiske regering formåede kun at overtale en enkelt af de 287 »kvalificerede« udenlandske institutionelle investorer til at lægge flere penge i landets aktiemarked i sidste måned, viser data fra valutakontrolmyndighederne.

Det skriver The South China Morning Post.

Sydkoreas KB Asset Management øgede selskabets kvote med 1 mia. dollar, mens de resterende 286 virksomheder, heriblandt Goldman Sachs, JPMorgan, HSBC og UBS, efterlod deres positioner uændrede.

Den kinesiske centralbank og statsadministrationen for udenlandsk valutahandel, SAFE, ændrede for to uger siden reglerne for deres QFII-program, der er med til at sørge for, at udenlandske institutionelle investorer kan handle med kinesiske aktier og obligationer. Ændringen blev foretaget i et forsøg på at tiltrække flere udenlandske midler til Kina.

De fortsat stigende spændinger mellem USA og Kina har imidlertid ramt de kinesiske aktier hårdt, og det ledende indeks i Shanghai nåede sidste uge det laveste niveau i to år. Den amerikanske præsident, Donald Trump, forventes i denne uge at indføre den varslede importafgift på 25 pct. på kinesiske varer for 34 mia. dollar, hvor Kina har svoret at tage gengælde.

Ifølge Louis Kujis, som er Asien-cheføkonom hos Oxford Economics, blev den svækkede kinesiske yuan og skredet på aktiemarkedet betragtet som en trussel af investorer, med den tilføjelse, at den kinesiske centralbank måske vil tage yderligere drastiske skridt for at støtte valutaen.

»Et fortsat pres på Kinas udenlandske valutahandel og aktiemarked sammen med en yderligere forværret indstilling repræsenterer en stor risiko for det kinesiske marked og andre steder,« siger Louis Kujis til The South China Morning Post.

Sidste måned annoncerede Kina en løsgørelse, der vil gøre det nemmere for QFII-selskaber at flytte penge ud af landet ved at løfte loftet for pengeoverførsler og "lock-up"-perioden på tre måneder.

/ritzau/FINANS