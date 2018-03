Kina vil øge importen

Det skriver den engelsksprogede kinesiske avis, China Daily, der har talt med en ansat i Handelsministeriet i Kina.

Ifølge avisen vil Kina øge importen for få en bedre handelsbalance.

Avisen skriver, at Kina i løbet af de næste fem år vil importere varer og service ydelser for mere end 10 billioner dollar.

Meldingen kommer efter uger med snak om en mulig handelskrig mellem Kina og USA, der i sidste ende kan komme til at blive global.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har underskrevet et memorandum, der lægger told på en række kinesiske varegrupper for op til 60 mia. dollar.

Lørdag skrev Kinas statslige nyhedsbureau, Xinhua, at Liu Hi havde ringet til Steven Mnuchin for at advare ham mod, at de amerikanske sanktioner forbrød sig mod globale handelsregler, og at Kina var parat til at forsvare sine interesser, har Financial Times tidligere beskrevet.

Dette blev bekræftet af det amerikanske finansministerium søndag, der udtalte, at de havde diskuteret gensidige forhandlinger om, hvordan man kunne skære i USA's handelsunderskud til Kina.

Ifølge kilder tæt på sagen har de to forhandlere også udvekslet breve med hinanden over de sidste par uger, hvor de har diskuteret, hvordan Kina kan åbne mere for sin finansservicesektor og reducere kinesisk told på importerede biler, skrev Financial Times.