Kina vil gengælde nye USA-toldsatser

Kina mener at være »tvunget« til at gengælde de nye tariffer, som USA i løbet af natten har annonceret, at landet vil indføre på kinesiske varer.

Kinas handelsministerium beskriver de nye varslede toldsatser fra USA som »totalt uacceptable«, og det opfordrer samtidig andre lande til at opretholde frihandelsreglerne, skriver Bloomberg News og AP.

»Det er totalt uacceptabelt for dem amerikanske side at offentliggøre en toldliste på en måde, som er accelererende og eskalerende.«

»For at beskytte nationens og befolkningens kerneinteresser er den kinesiske regering tvunget til at indføre de nødvendige modforanstaltninger«, fremgår det af en meddelelse fra ministeriet ifølge AP.

Meddelelsen fra ministeriet indeholder ikke mange detaljer, og det fremgår ikke klart, i hvilket omfang den kinesiske gengæld kommer til at tage form denne gang.

Natten til onsdag dansk tid oplyste USA's handelsrepræsentant, Robert Lighthizer, at en række kinesiske varer til en værdi af 200 mia. dollar vil blive pålagt en ekstra toldsats på 10 pct.

Han oplyste desuden, at de nye toldsatser vil blive implementeret om to måneder, skriver nyhedsbureauet Reuters.

USA har offentliggjort en liste med tusindvis af kinesiske importvarer, som Trump-administrationen vil ramme med de nye tariffer. Det drejer sig blandt andet om fødevareprodukter, tobak, kemikalier, kul, stål og aluminium.

Derudover er også forbrugsvarer som bildæk, møbler, træprodukter, mad til hunde og katte, baseballhandsker, håndtasker, kufferter, tæpper, døre, cykler, golftasker, ski, toiletpapir og skønhedsprodukter på listen.

»I over et år har Trump-administrationen tålmodigt opfordret Kina til at stoppe landets unfair praksis, åbne markedet og engagere sig i rigtig markedskonkurrence.«

»I stedet for at adressere vores berettigede bekymringer, er Kina begyndt at gøre gengæld mod amerikanske produkter. Der er intet belæg for en sådan handling,« oplyste handelsrepræsentant Robert Lighthizer i løbet af natten ifølge Reuters.

De nye trusler om ydeligere toldsatser er den seneste udvikling i en efterhånden åben handelskrig mellem verdens to største økonomier.

Den nye liste følger, efter at USA fredag morgen dansk tid gjorde alvor om truslerne om at indføre tariffer på 25 pct. på en række kinesiske varer til en værdi af 34 mia. dollar.

Også da lød det kort efter fra Kina, at landet var »tvunget til at gengælde de amerikanske tariffer«, og det betød, at Kina siden indførte tilsvarende toldsatser på amerikanske varer.

Sidste år importerede USA varer fra Kina til en samlet værdi af 505,47 mia. dollar, mens USA samtidig eksporterede amerikanske varer til Kina til en værdi af 129,89 mia. dollar i 2017. Det viser tal fra det amerikanske statistikkontor US Census Bureau.

Dermed er det heller ikke muligt for Kina at indføre told på amerikanske varer til en værdi af de 200 mia. dollar, som USA har varslet, da den værdi ifølge statistikken overstiger værdien af de amerikanske varer, der sendes til Kina.