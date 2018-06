Kina: USA's handelspolitik vil gå ud over amerikanerne selv

Tidligere forhandlinger om handelsvilkår med USA har været gode og konstruktive. Men fordi den amerikanske regering er uforudsigelig og udfordrende, bliver Kina nødt til at svare hårdt tilbage, lyder det på pressemødet.

Sådan lyder beskeden fra Gao Feng, der er talsmand for handelsministeriet, på et pressemøde i Beijing natten til torsdag dansk tid.

USA's individualistiske handelspolitik vil i sidste ende komme til at skade landets egne arbejdere og landmænd, advarer Gao Feng.

Tidligere forhandlinger om handelsvilkår med USA har været gode og konstruktive. Men fordi den amerikanske regering er uforudsigelig og udfordrende, bliver Kina nødt til at svare hårdt tilbage, lyder det på pressemødet.

Derfor vil Kina tage handling for at forsvare landets interesser.

Der har længe luret en handelskrig mellem Kina og USA, som er de to største økonomier i verden.

I sidste uge annoncerede den amerikanske præsident som ventet toldsatser på 25 procent på en lang række varer fra Kina.

Begrundelsen var, at USA har haft et alt for stort handelsunderskud i handlen med Kina.

Kina svarede prompte igen ved at pålægge ekstra told på 659 amerikanske varer.

Som modsvar annoncerede Trump mandag, at USA ville hæve tolden på en række kinesiske varer med yderligere ti procent.

»Hvis Kina fortsat nægter at ændre dets praksis og insisterer på at vedtage yderligere toldsatser, så vil disse nye toldsatser blive en realitet, så snart den lovmæssige del af processen er i orden,« lød det i den forbindelse fra Trump.

Samtidig advarer Trump Kina mod at svare igen på de ekstra toldsatser.

Modsat beskylder kineserne USA for at løbe fra løfter, der er blevet givet under tidligere forhandlinger.

Den fortsatte udveksling af nye toldsatser frygtes at være et skridt mod en reel handelskrig.

/ritzau/Reuters