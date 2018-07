Japan: Produktion suspenderet hos vestlige virksomheder

Det skriver Japan Times.

En af Panasonics fabrikker i det hårdt ramte Okayama-præfektur fik oversvømmet sine gulve og var derfor nødsaget til at stoppe driften.

Eletronikvirksomheden siger, at det stadig er uvist, om den kan forsætte deres drift igen tirsdag, selv om det meste vand allerede var væk i løbet af mandagen. Hyoko Ishii, der er talsmand for Panasonic, tilføjer, at selskabet stadig er ved at bedømme skadernes omfang fra uvejret.

Bilproducenten Mazda stoppede også driften i to af sine fabrikker i Hiroshima og Yamaguchi både mandag og tirsdag. Fabrikanten var både udfordret af mangel på levering af bildele og af ansatte, som ikke kunne møde op.

»Offentlig transport er ude af drift, så vores ansatte kan ikke komme til virksomheden,« siger en talsmand fra Mazda til Japan Times.

Mazdas talsmand tilføjede, at der ikke er reporteret om skader på fabrikkens faciliteter forårsaget af oversvømmelserne eller jordskreddene, som ellers har dræbt flere end 100 personer i regionen. Virksomheden er stadig ved at beslutte, om den er klar til at genåbne fabrikken onsdag.

