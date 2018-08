Japan overvejer granskning af kinesiske tele-selskaber

Det skriver The Wall Street Journal.

Repræsentanter for den japanske cybersikkerhed fortæller, at regeringen er begyndt at undersøge, om det er nødvendigt at stramme lovgivningen for at nedsætte risikoen for spionage gennem importeret udstyr - heriblandt udstyr lavet af Huawei og ZTE. En af repræsentanterne klargjorde også, at Japan er bekendt med andre landes tilgang til situationen, men at beslutningen om granskning vil blive afgjort af Japan selv.

Undersøgelsen er stadig i et tidligt stadie, og der er ikke taget nogle konkrete beslutninger, fortæller talsmænd. Hverken ZTE eller Huawei har ønsket at kommentere situationen til The Wall Street Journal.

Huawei har tidligere udtalt, at selskabets kommunikationsudstyr er sikkert, og at selskabet fungerer uafhængigt af den kinesiske regering.

Jun Shimba, der er direktør i Softbank, sagde onsdag ved en nyhedskonference, at sikkerheden ved både Huaweis og ZTE's kommunkationsudstyr er demonstreret, og at Softbank vil indgå i seriøse diskussioner med den japanske regering, hvis lovgivningen strammes.

Det er frygten for, at de kinesiske selskaber bruger deres telekommunikationsudstyr til spionage for Kina, der først fik den amerikanske regering til at reagere. Sidste uge valgte Australien at udelukke de kinesiske selskaber fra sit næste generations netværk.