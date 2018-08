Intet tegn på fremskridt i forhandlinger mellem USA og Kina

Efter to dage med forhandlinger mellem USA og Kina er der intet synligt tegn på fremskridt.

Det skriver The Wall Street Journal.

Det manglende fremskridt mindsker chancen for en potentiel aftale mellem landene, fortæller nærtstående kilder og tilføjer, at begge parter primært gentog hver deres hovedpointer under forhandlingerne.

Kina fremstod ifølge kilden uvillig til at imødekomme den amerikanske regerings bekymringer om handelsbalancen. Derudover anklagede USA Kina for at tvinge amerikanske selskaber til at flytte deres teknologi til kinesiske partnere.

Det Hvide Hus udtaler, at begge parter har udvekslet synspunkter, om hvordan begge siders krav om rimelighed, balance og gensidigheden i et økonomisk forhold mellem landene bliver tilgodeset.

»For at opnå et positivt resultat fra de her aftaler, må Kina forholde sig til de amerikanske problemstillinger. Det har vi endnu ikke oplevet,« siger en højtstående amerikansk kilde til The Wall Street Journal.

Den kinesiske handelsminister siger i en meddelelse, at USA og Kina havde »konstruktive og oprigtige« diskussioner, og at landene vil holde kontakten inden næste skridt i forhandlingerne.

/ritzau/FINANS