Industrigigant risikerer bøde for at løbe fra fransk jobløfte

Det kan komme til at kaste en ikke helt uvæsentlig konsekvens af sig, hvis den amerikanske industrigigant General Electric ikke skaber tilpas mange nye arbejdspladser i Frankrig, før året er omme.

Det hænger sammen med, at da General Electric i 2014 overtog franske Alstoms energiforretning, så lovede industrigiganten også at skabe 1000 nye franske arbejdspladser inden slutningen af dette år. Men ved udgangen af april var der kun skabt 323 nye job, lød det fra den franske finansminister, Bruno Le Maire, i sidste uge ifølge BBC News.

Hvis General Electric ikke når at leve op til det lovede, så risikerer selskabet at løbe en ind i bøde på 50.000 euro for hver stilling, der ikke er blevet skabt ud af de i alt 1000 arbejdspladser, fortæller den franske beskæftigelsesminister, Muriel Penicau. Det er siden blevet bakket op af den franske finansminister.

Ifølge General Electric er det imidlertid ikke så lige til at komme op på de 1000 nye arbejdspladser, og i sidste uge fortalte selskabets topchef, John Flannery, den franske finansminister, at målet ligger "uden for rækkevidde" på grund af svære markedsbetingelser.

På trods af dette opfordrede den franske finansminister General Electric til at "tage alle nødvendige foranstaltninger for bedst muligt at leve op til det lovede".

Mens en bøde på potentielt samlet 34 mio. euro vil være et greb i lommen for en kæmpe multinational virksomhed som General Electric, så kan sagen få betydning for den franske regerings bestræbelser på at liberalisere arbejdsmarkedet.

Den nuværende præsident, Emmanuel Macron, arbejder nemlig på at gøre Frankrig mere attraktiv for udenlandske selskaber, og derfor er han villig til at gennemføre reformer, som kan gøre det lettere for virksomheder at ansætte og fyre ansatte.

Da General Electric i 2014 gav sit løfte i forbindelse med overtagelsen af Alstoms energiforretning, så blev det aflagt over for den daværende socialistiske regering. Og i den nuværende opposition opfordrer man da også præsidenten til at stå klar med bøden til General Electric, hvis ikke selskabet indfrier det lovede.

