Honeywell stryger forbi forventningerne og opjusterer

Det amerikanske industrikonglomerat Honeywell, der blandt andet arbejder med systemer til fly, tjente flere penge end ventet i andet kvartal og opjusterer forventningerne til 2018.

Honeywell nåede i kvartalet en omsætning på 10,92 mia. dollar, hvilket er en stigning på 8 pct. sammenlignet med året før og en positiv overraskelse i forhold til forventningerne, der ifølge Bloomberg News lød på 10,80 mia. dollar.

Samtidig var overskuddet på 2,12 dollar per aktie en fremgang på 18 pct. i forhold til sidste år, mens der var ventet et plus på 2,01 dollar per aktie.

Honeywell opjusterer forventningerne til 2018 og venter nu en omsætning på 43,1-43,6 mia. dollar og et overskud per aktie på 8,05-8,15 dollar. Tidligere ventede selskabet henholdsvis 42,7-43,5 mia. dollar og 7,85-8,05 dollar per aktie.

Honeywell-aktien stiger 1 pct. i formarkedet og har dermed kurs mod en god afslutning på ugen.

/ritzau/FINANS