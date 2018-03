Her er tidsplanen for briternes exit fra EU

EU og Storbritannien er enige om en overgangsperiode, når briterne forlader EU ved udgangen af marts 2019.

Overgangsperioden vil vare fra 29. marts 2019, hvor briterne forlader EU, til 31. december 2020.

Briterne havde ønsket en periode på mindst halvandet år for at sikre en mere smidig overgang, efter at landet udtræder af EU om et års tid.

Enigheden om hvilke regler, der skal gælde i denne periode, er kommet efter lange forhandlinger.

Her kan du læse mere om tidsplanen for Brexit:

23. juni 2016: 52 procent af vælgerne stemmer ved en folkeafstemning for britisk exit fra EU. 48 procent vil blive.

29. marts 2017: Storbritannien meddeler officielt EU, at det vil melde sig ud af samarbejdet. Det starter en nedtælling på to år til exit.

15. december 2017: Der er sket tilstrækkelige fremskridt om exit-betingelserne, siger topmøde. Det åbner for forhandlinger om overgangsordning og fremtidens forhold.

19. marts 2018: EU og Storbritannien bliver enige om en overgangsperiode fra 29. marts 2019, hvor briterne forlader EU, til 31. december 2020.

Oktober 2018: EU ønsker at afslutte exit-forhandlingerne med Storbritannien for at give tid til oversættelse, nationale procedurer og vedtagelse i Europa-Parlamentet.

29. marts 2019 ved midnat: Storbritannien forlader efter planen EU. Overgangsordninger til fremtidens frihandelsaftale kan i givet fald træde i kraft.

Kilder: EU-Kommissionen, Ritzau.