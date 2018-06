Her er »Konkurskongen«, der sikrede Trump præsidentposten

Med briller og blank isse er Wilbur Ross næppe, hvad de fleste forventer af en hård forhandler. Men den 80-årige amerikanske handelsminister er manden, der nu købslår i en krig for en af verdens stormagter. En krig med fronter i Europa og Asien. Canada og Mexico.

Han er en general i Donald Trumps handelskrig, og det er ikke første gang, at »Konkurskongen« har reddet den siddende præsident. For er der en ting, som Wilbur Ross kan - så er det at forhandle.

Hvis det ikke havde været for Wilbur Ross, ville Donald Trump ikke være i Det Hvide Hus. David Cay Johnson, Biografist omkring Ross' rolle for den siddende præsident DEL CITAT

Hvis man tager en hurtig overflyvning over Wilbur Louis Ross Jr.s karriere, ligner den til forveksling idealet for den amerikanske overklasse. Han er søn af en dommer. Han er uddannet ved de prestigefyldte universiteter Yale og Harvard, og i midten af 1970erne blev han ansat hos investeringsbanken Rothschild. Men her slutter en fortælling, og en anden tager sin begyndelse.

Det bliver fødslen for en af Wall Streets inkarnerede »gribbe«. En type af investeringsfolk, der finder nødlidende virksomheder fanget i høj sø, der vender skuden og sælger med profit. Ross får luft under vingerne og bliver kendt som en af USAs eksperter, når det gælder konkursrådgivning. Det går så vidt, at jagten på fallerede virksomheder bliver den New Jersey-fødte bankmands metier, og han får tilnavnet »Konkurskongen«.

Taj Mahal i Atlantic City

Men det bliver også her, at fremtidens handelsminister kommer et andet amerikansk ikon til undsætning. I 1990erne er Donald J. Trump i problemer.

Hans stormombruste kasinoinvestering Trump Taj Mahal i Atlantic City er på vej mod konkurs, men fra investorkredsen kaster »gribben« Ross og en anden aktionær en redningskrans.

»Vi kunne have overtaget (Trump Taj Mahal, red.), og han ville have været væk,« har Ross siden fortalt til The New York Post. I stedet lader de ham beholde 25 procent af foretagendet, og mens Ross forhandler, ser det for udefrakommende ud, som om Trump fortsat står ved rorpinden, skrev mediet.

Ifølge The New York Times hjælper manøvren den siddende præsident ud af krisen med navnet i behold - et navn, der 26 år senere flankerer sloganet »Make America Great Again« på landevejene i det amerikanske præsidentvalg.

Artiklen fortsætter under billedet Foto : Jewel Samad / Joshua Roberts / AFP / Reuters / Ritzau Scanpix

Det er en del af Wilbur Ross’ selvopfattelse. Den siddende handelsminister omtaler sig selv som »føniksen« frem for »gribben«, der får virksomheder til at genopstå fra asken, fortæller det amerikanske medie - og skuer man tilbage til 90erne, giver det ham ifølge Trump-biografist David Cay Johnson en ganske særlig plads på USAs magttinde.

»Hvis det ikke havde været for Wilbur Ross, ville Donald Trump ikke være i Det Hvide Hus.«