»Handelssystemet kan blive revet i stykker«

Chefen for Den Internationale Valutafond (IMF), Christine Lagarde, under sin tale i Hong Kong tirsdag. Foto: Bobby Yip/Reuters

Chefen for Den Internationale Valutafond (IMF), franske Christine Lagarde, siger, at hun er optimistisk med hensyn til den økonomiske udsigt. Samtidig ser hun imidlertid den øgede protektionisme som en stor risiko.

Under en tale i Hongkong tirsdag sagde Lagarde, at de fremmeste prioriteter for den globale økonomi må være at undgå protektionisme, mindske den finansielle risiko og dyrke langsigtet vækst.

»Der er en risiko for, at det globale handelssystem kan blive revet i stykker,« sagde hun.

Advarsel til Trump

I det, som kan tolkes som en løftet pegefinger til USAs præsident, Donald Trump, siger Lagarde, at regeringer »må lægge afstand til protektionisme i alle dens former.«

»Det mangesidige handelssystem har bidraget til at halvere andelen af mennesker, som lever i ekstrem fattigdom, mens barrierer hindrer handel fra at udspille sin vigtige rolle i at øge produktiviteten,« sagde Lagarde.

Hun understregede desuden, at den bedste måde at håndtere globale ubalancer er finanspolitiske værktøjer og strukturreformer.

»Historien har vist, at importrestriktioner er skadelige for alle - specielt fattige forbrugere,« sagde hun.

Lidt ros mellem Washington og Beijing

Talen kommer midt i det, som meget vel kan være de første stadier af en handelskrig mellem Kina og USA, hvor den enes varslede toldtariffer er blevet besvaret af den anden part med samme mønt.

Kina lovede dog tirsdag at sænke tolden på biler, åbne landets finanssektor og styrke rettighederne for intellektuel ejendom.

»Økonomisk globalisering er en irreversibel tendens i tiden. Døren vil ikke lukke sig igen, den vil bare åbne sig stadig videre,« sagde Kinas præsident Xi Jinping tirsdag under en økonomisk konference i øprovinsen Hainan.

Xi advarede mod konsekvenserne af handelskrig og kaldte det et nulsumsspil, og han fremhævede især vigtigheden af samarbejdsorganisationer som G20 og APEC.

»På denne måde kan vi gøre den økonomiske globalisering mere åben, inkluderende, afbalanceret og lønsom for alle,« sagde Xi.

USAs præsident, Donald Trump, udtrykte på sin vante kommunikationsplatform Twitter, at han satte pris på Kinas skridt.

»Jeg er vældig taknemmelig for præsident Xis venlige ord om told på biler og hans oplysninger om intellektuel ejendom og udveksling af teknologi. Vi vil sammen gøre store fremskridt,« skrev han tirsdag aften.