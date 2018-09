Handelskrigen rammer: Virksomheder har travlt med at flytte produktionen fra Kina

Lad os rykke teltpælene op, så vi kan komme væk fra den told. Sådan lyder det fra stadig flere virksomheder, der har deres produktion og fabrikker i Kina. De forsøger at finde nye steder til hele eller dele af deres produktion i Asien.

Mandag nåede handelskrigen mellem Kina og USA nye højder, da den seneste runde af told trådte i kraft. Den betyder, at kinesisk eksport til USA for i alt 200 mia. dollar er pålagt told. Samtidig har kineserne nu samlet indført told på amerikansk eksport til Kina for 110 mia. dollar.

Ifølge nyhedsbureauet Bloomberg begynder virkningerne af toldsatserne nu for alvor at kunne mærkes i det kinesiske, hvor en lang række af store internationale virksomheder har en del af deres produktion. Men nu begynder virksomhederne at se sig om efter andre lande i regionen, hvor de kan placere deres produktion.

Det drejer sig om virksomheder som Mitsubishi Electric, Toshiba Machine Co. og Komatsu. Bloomberg skriver, at det først og fremmest handler om virksomheder, der har produktion i flere lande, og det kan være, at de flytter enten hele eller dele af deres produktion væk fra Kina som følge af den nye told.

Mudret billede

De nye toldsatser er blot den seneste udvikling i den verserende toldkrig, som begyndte tilbage i marts, da amerikanerne lagde en straftold på stål og aluminium. Flere eksperter fremhæver, at der bestemt ikke er tegn på en opblødning af toldstriden. Tværtimod tyder meget på det modsatte.

Når det gælder de amerikanske virksomheder med produktion i Kina, fremhæver underdirektør i Dansk Industri Peter Thagesen, at det er meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvordan de håndterer sitautionen.

»Intel har for eksempel sagt, at det er »for dyrt at flytte rundt på veletablerede forsyningskæder«, og advaret om, at det blot vil føre til dyrere produkter for forbrugerne og i sidste ende fører til, at USA falder tilbage på innovationskraften. US Chamber of Commerce har sagt, at tolden ikke kommer til at have effekt på amerikanske virksomheders organisering og specielt ikke får dem til at rykke hjem,« siger Peter Thagesen.