Handelskrigen koster for kendt bourbon-producent

Brown-Forman, der er alkoholproducenten bag den kendte amerikanske bourbon Jack Daniel's, nedjusterede onsdag sine forventninger til hele 2018/19.

Årsagen skal findes i handelskrigen mellem USA og EU, da den ringere prognose begrundes med de toldtariffer, som EU indførte på visse amerikanske importvarer med effekt fra juni, og som man nu forventer vil gælde resten af regnskabsåret.

Det fremgår af regnskabet for første kvartal.

Brown-Forman regner nu med et overskud per aktie på 1,65 til 1,75 dollar, hvilket skal sammenlignes med den tidligere prognose på 1,75 til 1,85 til dollar per aktie. Samtidig var det ringere end ventet blandt analytikerne, da konsensus på forhånd lød på 1,79 dollar per aktie. Jack Daniel's-ejeren regner desuden med en underliggende omsætningsvækst i 2018/19 på 6 til 7 pct. mod førhen 7 til 9 pct.

- Det konkurrenceprægede landskab i den udviklede verden er fortsat intenst, og de nyligt indførte gengældelsestariffer på amerikansk whisky har skabt yderligere usikkerhed omkring selskabets kortsigtede udsigter, hvilket gør det svært at forudse fremtidige resultater, hedder det i regnskabet for første kvartal.

EU har indført en toldsats på 25 pct. på whisky, jeans og motorcykler som svar på amerikansk told på stål og aluminium.

Markedet reagerer dog ikke med panik over onsdagens melding, da aktien stiger 0,4 pct.

Brown-Forman, som også markedsfører Finlandia-vodkaen og ejer tequilaerne Herradura og Jimador, kom ellers gennem sit første kvartal med et justeret overskud per aktie på 41 cent, mens omsætningen landede på 766 mio. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 39 cent og en omsætning på 758 mio. dollar.

Det justerede nettoresultat blev i perioden på 200 mio. dollar mod ventede 190 mio. dollar.

/ritzau/FINANS