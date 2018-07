Handelskrigen kan sprede sig til uran-industrien

Den amerikanske regering har onsdag sagt, at den vil påbegynde en undersøgelse af den amerikanske uranimport, hvilket potentielt kan øge omfanget af den igangværende handelskrig.

Det skriver The New York Times.

Wilbur Ross, der er amerikansk handelsminister, har sagt, at handelsministeriet vil undersøge, hvorvidt importeret uranmalm samt relaterede varer, der blandt andet bliver brugt som en del af USA's atomvåbenlager og energiproduktion, udgør en trussel for den nationale sikkerhed.

Amerikanskproduceret uran dækker ifølge handelsministeren kun 5 pct. af det samlede amerikanske forbrug, hvilket er en halvering i forhold til i 1987.

Anmodningen om undersøgelsen af uranimporten kommer fra Ur-Energy og Energy Fuels, der begge selv arbejder med udvinding af uran. Selskaberne mener, at billig uranimport har krævet jobnedskæringer de seneste år.

»Hvis vi ikke handler, vil industrien uddø. Og hvis vi lader den dø, vil det være enormt dyrt at genoplive den. Vi kan ikke efterlade brændstofcyklussen i hænderne på Vladimir Putin og hans forbundsfæller - og i stigende grad kineserne,« sagde Jeffrey T. Klenda, der er administrerende direktør i Ur-Energy, ifølge The New York Times.

Atomkraftproducenter har advaret mod større restriktioner på uranimporten, da det kan lede til lukning af atomkraftværker.

Producenterne mener, at en prisforøgelse på import af uran vil gøre det dyrere at producere atomkraft, og at atomkraftværkerne i forvejen har svært ved at konkurrere med lavprisalternativer som naturgas og grøn energi.

I dag importerer USA primært uran fra Australien, Canada, Kasakhstan og Rusland.