Hammeren er faldet i Japan: To meloner solgt på auktion for 190.000 kroner

For en sum på næsten 190.000 kroner skiftede to japanske meloner i weekenden hænder på en frugtauktion.

Der var smæk på hammeren i weekenden, da to luksusmeloner blev solgt på en auktion i det nordlige Japan. De to meloner er af luksussorten Yubari, som er en form for melonernes svar på en Cadillac i Japan.

For et beløb på ikke mindre 3,2 millioner yen eller lige knap 190.000 kroner. Fortune skriver, at den glade køber var en direktør for et japansk selskab, som målrettet gik efter at sætte en ny prisrekord på den japanske luksusmelon for at fejre sin virksomheds 30 års jubilæum.

Den tidligere rekord på to Yubari-meloner lød på godt 175.000 kroner.

Den japanske Yubari-melon er i størrelse nogenlunde sammenlignelig med en Cataloupe-melon. Yubari-melonen er blevet meget populær i Japan og gives ofte som gave for at takke venner eller arbejdskollegaer. Det er blevet en form for statussymbol i Japan at kunne forære den dyre melon væk.

Derfor trækker sæsonbestemte auktioner på luksusfrugter mange bydere til, som gerne smider større beløb på bordet for at bevare deres sociale status.

Mens de særlige japanske frugtauktioner primært tiltrækker et publikum med styr på pengepungen, kan helt ordinære frugtkøb også blive en halvdyr fornøjelse for den almindelige japaner.

Sammenlignet med andre lande er priserne på frugt generelt meget høje i Japan, hvor et helt almindeligt æble i et supermarked kan løbe op i over 20 kroner.