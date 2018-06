GM advarer: Toldkrig kan koste arbejdspladser i USA

Det skriver selskabet i en kommentar, som man fredag har indleveret til det amerikanske handelsministerium, ifølge Bloomberg News.

- Øgede importtariffer kan lede til et mindre GM, en reduceret tilstedeværelse hjemme og i udlandet for dette ikoniske amerikanske selskab, og risikere færre - ikke flere - amerikanske arbejdspladser, hedder det i kommentaren fra GM, som er USA's største bilproducent.

- Truslen om høje tariffer på køretøjer og bilkomponenter risikerer at underminere GM's konkurrenceevne over for udenlandske bilproducenter ved at skabe bredmalede handelsbarrierer, som øger vore globale omkostninger, som fjerner nøglemuligheder for at konkurrere med producenter i lavtlønslande, og som fremmer et handelsklima, hvor vi vil blive ramt af gengældelse i andre markeder.

USA's præsident, Donald Trump, bad sidste måned sin administration undersøge, om USA's nationale sikkerhed er truet af bilimport. Trump henviste i den forbindelse til en lov fra 1960'erne, som giver regeringen mulighed for at indføre told for at beskytte nationale interesser. Den samme lov, man har anvendt til den 1. juni at indføre 25 pct. told på import af stål og 10 pct. told på import af aluminium.

Ifølge Bloomberg News skulle USA's regering overveje at indføre en tilsvarende told på 25 pct. på biler og bilkomponenter. Især det sidste vil ramme hjemlige producenter, da en stor del af komponenterne til amerikanske biler produceres i udlandet, selv om bilerne samles endeligt i USA.

I sin kommentar fremhæver GM også frygten for, at salget af biler i USA vil lide skade af højere priser på grund af ny told, da flere af de mest solgte modeller vil stige flere tusinde dollar i pris. Især mindre velstående kunder vil blive ramt. Og det vil i sin tur medføre et behov for færre fabriksarbejdere i USA.