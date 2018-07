Fusion mellem teknologiselskaber risikerer at gå i vasken

Det amerikanske teknologiselskab Qualcomm finder i denne uge ud af, om opkøbet af den hollandske chipproducent NXP Semiconductors til 44 mia. dollar (knap 280 mia. kr.) bliver endnu et af de største ofre i handelskrigen mellem USA og Kina.

Det skriver The Wall Street Journal.

Udløbsdatoen for handlen, der blev indgået i oktober 2016, er onsdag i denne uge. Handlen kræver dog godkendelse af konkurrencemyndighederne fra ni markeder, hvor Kina står tilbage som tungen på vægtskålen.

Selv om den kinesiske regering godt kunne godkende opkøbet, forventes det af eksperter, at den amerikanske præsidents, Donald Trumps, trussel om at pålægge kinesiske varer importafgifter på yderligere 500 mia. dollar vil gøre det svært at få gennemført handlen onsdag. Qualcomm forlængede i april deadlinen for aftalen, og selskabet har gjort klart, at det ikke vil ske igen.

De kinesiske myndigheder var i maj tæt på at godkende handlen - det var dog før, at USA offentliggjorde sine planer om at indføre importafgifter på kinesiske varer for mange mia. dollar.

»Det er svært at imødekomme amerikanske krav i denne konkrete sag, når hele handelsforholdet er i alvorlig risiko for at eskalere,« siger Scott Kennedy, der forsker i Kina i tænketanken Center for Strategic and International Studies, til The Wall Street Journal.

De kinesiske lovgivere kunne tilbyde en slags betinget godkendelse, mener Scott Kennedy, hvilket vil tvinge Qualcomm og NXP til at beslutte, om de vil udskyde handlen endnu en gang.

Da handlen tilbage i april blev udsat, blev det meldt ud, at hvis Kina ikke godkender handlen senest 25. juli, skal Qualcomm betale NXP 2 mia. dollar i annulleringsgebyr.

Hverken NXP eller Qualcomm har ønsket at kommentere sagen til The Wall Street Journal.

/ritzau/FINANS