Frygten for Brexit er gift for britisk økonomi

Kan den britiske premierminister Theresa May blive enig med kommissionsformand Jean-Claude Juncker og resten af EU om en aftale for briternes udtræden af EU? Det er altafgørende for, at vi undgår at få et hårdt Brexit fra slutningen af marts næste år. Usikkerheden om Brexit er med til at få den britiske økonomi til at bremse op.

Foto: Olivier Hoslet